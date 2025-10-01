Keresés

2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Így hajol meg a francia filmes szakma Jim Carrey pályafutása előtt

2025. október 01., szerda 19:40 | MTI
életműdíj César-díj Jim Carrey

Jim Carrey kanadai-amerikai filmszínész veheti át a César-életműdíjat az 51. César-gálán február 27-én Párizsban - jelentette be szerdán a francia filmakadémia.

  • Így hajol meg a francia filmes szakma Jim Carrey pályafutása előtt

A 63 éves színész "a kortárs mozi egyik legkülönlegesebb és legnagyobb hatású alakja" – olvasható a filmakadémia közleményében

A "gumiarcú" komikus, aki már kisgyerekként órákon keresztül grimaszolt a tükör előtt, képes szinte bárkit utánozni, van, aki Jerry Lewishoz, mások Charlie Chaplinhoz hasonlítják.

A színpadon és a televízióban kezdett karrier után a nagy áttörést az 1994-es év hozta meg számára, ekkor került a mozikba a kritikusokat megosztó, de

a közönség körében elsöprő sikert arató Ace Ventura: Állati nyomozó, a hasonlóan megosztó Dumb és Dumber: Dilibogyók, illetve A maszk című vígjáték, amelyben Cameron Diaz oldalán játszott.

Az 1997-es Hanta boy című filmben egy etikátlan ügyvédet alakított, aki kisfia születésnapi kívánsága miatt nem tud hazudni. A kritikusok ezúttal már elismerően nyilatkoztak alakításáról, és elkönyvelhette második Golden Globe-jelölését. A díjra nem sokat kellett várnia, a következő évben át is vehette

a The Truman Show című szatirikus filmben nyújtott alakításáért, amellyel bebizonyította színészi sokoldalúságát.

1999-ben Andy Kaufman komikust alakította az Ember a Holdon című filmben, amely ugyan nem lett hangos siker a mozikban, de megkapta érte második Golden Globe-díját. Emlékezetes alakítása volt A minden6ó (2003) című fantasy-vígjátékban, illetve Kate Winslet oldalán a 2004-es Egy makulátlan elme örök ragyogása című romantikus sci-fiben.

Jim Carrey pályáját "kivételes sokoldalúság jellemzi (...) a sikerfilmek és a művészfilmek között"

– írták a César-gála szervezői.

Az 1990-es és 2000-es évek nagy sikerei után a színész fokozatosan eltávolodott Hollywoodtól és a hírnévtől, hogy az írásnak, a művészeteknek és a spiritualitásnak szentelje magát. 2017-ben két dokumentumfilm is készült róla, a Jim and Andy az Ember a Holdon forgatása során a színfalak mögött játszódó dráma krónikáját mutatja be. A Színre volt szükségem hatperces filmben vallott először arról, hogy a festészettel és a szobrászattal foglalkozik szabadidejében, 2020-ban jelent meg A Memoirs and Misinformation című félig önéletrajzi regénye.

Fotó: Shutterstock

