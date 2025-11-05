Járai Máté: Meg fogok őrülni ebben a szerepben

Megosztás itt:

Járai Máté elmondta, szakmai életének talán legboldogabb érzése, hogy ebben a színházban léphet színpadra, arról nem beszélve, hogy az Apáca Show mennyire felpörgeti őt.

„Annál, hogy egy megújuló színház részese lehetek, kevés nagyobb boldogság adódott a pályámon” - mondta Járai Máté, aki most ezerrel az Apáca Show musical bemutatójára próbál az Erkel Színházban, ahol Csonka Andrással ketten váltják majd egymást O’Hara atya szerepében.

„Én mind a két részt legalább tízszer megnéztem a moziban, imádtam ezt a filmet” – mesél Máté az Apáca Show filmélményéről.

„Nagyon vártam a musical változatot, mert mindenki azt mondta, hogy ha benne vagyok a darabban, nem játszhatok mást, csak O’Hara atyát. És most iszonyatosan élvezem. Egyrészt fantasztikus zene, másrészt nagyon jó egy induló csapatnál ott lenni. Ha jön egy zenés darab, akkor nagyon át tudom adni magam neki, úgyhogy biztos vagyok, hogy ahogy O’Hara atya, úgy én is meg fogok őrülni ebben a szerepben” – tette hozzá Járai Máté.

VIDEÓ: https://youtube.com/shorts/ThGYW-5LFzI?si=T6YCL6V5_fY50b-c