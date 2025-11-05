Keresés

Kultúra

Járai Máté: Meg fogok őrülni ebben a szerepben

2025. november 05., szerda 13:47 | HírTV

Javában folynak az Erkel Színházban az Apáca Show próbái, a fergeteges szereposztásban pedig ott találhatjuk Járai Mátét is, aki – Csonka Andrással váltva – O'Hara atyát alakítja majd a musicalben.

  • Járai Máté: Meg fogok őrülni ebben a szerepben

Járai Máté elmondta, szakmai életének talán legboldogabb érzése, hogy ebben a színházban léphet színpadra, arról nem beszélve, hogy az Apáca Show mennyire felpörgeti őt.

„Annál, hogy egy megújuló színház részese lehetek, kevés nagyobb boldogság adódott a pályámon” - mondta Járai Máté, aki most ezerrel az Apáca Show musical bemutatójára próbál az Erkel Színházban, ahol Csonka Andrással ketten váltják majd egymást O’Hara atya szerepében.

„Én mind a két részt legalább tízszer megnéztem a moziban, imádtam ezt a filmet” – mesél Máté az Apáca Show filmélményéről.

„Nagyon vártam a musical változatot, mert mindenki azt mondta, hogy ha benne vagyok a darabban, nem játszhatok mást, csak O’Hara atyát. És most iszonyatosan élvezem. Egyrészt fantasztikus zene, másrészt nagyon jó egy induló csapatnál ott lenni. Ha jön egy zenés darab, akkor nagyon át tudom adni magam neki, úgyhogy biztos vagyok, hogy ahogy O’Hara atya, úgy én is meg fogok őrülni ebben a szerepben” – tette hozzá Járai Máté.

VIDEÓ: https://youtube.com/shorts/ThGYW-5LFzI?si=T6YCL6V5_fY50b-c

 

Uniós oltalom a magyar pezsgőnek

Uniós oltalom a magyar pezsgőnek

 Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta az etyeki pezsgő felvételét az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába.

Háború Ukrajnában

