Japán filmfesztiválon nyert díjat egy magyar alkotás

Megosztás itt:

Vasárnap este a japán premieren a filmet Vághy Anna, a film egyik vágója képviselte Tokióban, ahol a közönség kétszer is láthatta az alkotást. A záró ceremónián a díjat Nagy Anita, a tokiói Liszt Intézet igazgatója vette át - közölte a Nemzeti Filmintézet hétfőn az MTI-vel.

Szakonyi Noémi Veronika rendező és állandó alkotótársa, Vincze Máté Artúr forgatókönyvíró több évig kutatta az örökbefogadás témakörét. Egy korábbi filmjük készítése során közelről is megismerték a nyílt örökbefogadás folyamatát, amelyben a biológiai anya és az örökbefogadó pár megismerheti egymást, és az örökbeadó anya kifejezetten a megismert pár számára mond le az újszülöttről. Elmondásuk szerint a legnagyobb kihívás az a bizonytalansággal átszőtt hat hét, amíg a befogadni vágyott gyermeket az örökbeadó édesanya még jogosult visszakérni. Ez a megindító, feszült helyzet inspirálta a Hat hét című filmet.

Szakonyi Noémi Veronika filmje a Filmintézet támogatásával a Sparks gyártásában, Romwalter Judit producer irányításával készült. Az alkotás a szarajevói filmfesztivál versenyprogramjában debütált tavaly nyáron, majd világszerte számos seregszemlén szerepelt sikerrel. A franciaországi Arras-ban a legjobb rendezés és a legjobb ifjúsági film díjával ismerték el, a történet főhősét alakító Román Katalin pedig a törökországi Boszporusz Filmfesztiválon élete első főszerepéért elnyerte a legjobb színésznő díját.

A miskolci CineFesten Nagydíjat kapott, a Tallinn Black Nights fesztiválon a Just Film versenyszekció nagydíjával tüntették ki, majd elnyerte a legjobb film és a legjobb női főszereplő elismeréseket a Magyar Filmkritikusoktól is. A Magyar Mozgókép Díjakra összesen nyolc kategóriában jelölték a film alkotóit, amelyből Román Katalin a legjobb női főszereplőnek járó díjat vihette haza, továbbá a film a legjobb elsőfilmnek járó elismerést, valamint a Diákzsűri díját is kiérdemelte. A Hat hét című alkotást a sanghaji filmfesztiválon és a lengyelországi Lagówban is díjazták.