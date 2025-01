Január 29-én ősbemutatóval várja a közönséget Bogányi Gergely

Megosztás itt:

– Január 29-én ősbemutatóval várja a közönséget A Zongora-sorozaton a Müpában, Introduction and variations on a theme „Boci, boci …” című műve ugyanis először hangzik el. Mindig vannak határfeszegető projektjei, ez is az, most egy gyermekmondókát épít be a kompozíciójába. Honnan jött az ötlet?

Azt hiszem, egyértelmű, hogy a darab fókuszában a zenei humor áll. A célom mindig az, hogy olyan művet komponáljak, amely nemzetközileg is megállja a helyét, s amelyet mindenki ért. Ez erre a műre is igaz, azzal, hogy a magyaros fűszert igazából csak mi értjük.

Míg nekünk ez a dallamocska mond valamit, talán mosolyra is késztet, addig külföldön nem tudnak jelentést társítani hozzá. De a darabnak mindenképp meg kell állnia a helyét a gyermekmondóka ismerete nélkül is.

