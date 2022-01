Január 22-én lesz az utolsó Téli Etyeki Piknik, de hamarosan „újratöltik”!

Megosztás itt:

A tizedik évadra időzítették a hírt, hogy a január 22-i Téli Etyeki Piknik az utolsó lesz a sorban. A szervezők azonban rögtön meg is nyugtatnak mindenkit, hogy nem zárásról van szó, éppen ellenkezőleg, újabb előrelépést terveznek és a januári Pikniket követően egy frissebb, még izgalmasabb tematikával szeretnék meglepni Etyek szerelmeseit és azokat is, akiket még eddig nem láttak vendégül. Izgatottan várjuk, hogy milyen rendezvények következnek, de a szervezők csak később árulnak el részleteket, addig is január 22-én – némileg paradox módon - tüzes és gőzölgő italokkal igyekeznek majd hűteni a kedélyeket, és persze lesznek toros ételek és igazi mulatság a téli dűnék között. A böllérek 9 órára időzítették a pörzsölést, hogy ne kelljen a vendégeknek hajnalban kelni, tehát érdemes már reggel kilátogatni a Gasztrosétányra, de egész nap találhatnak maguknak gasztronómiai és kulturális kikapcsolódást, akik például egy kis harmonikazenére, látvány malacsütésre, finom falatokra és italokra vágynak. Érdemes a keretben részletezett ingyenes applikációt is végigböngészni, ha kíváncsiak vagyunk a részletekre, de alább is közöljük a programot és kínálatot.

Az ingyenes e-tyek applikáció (Android *** iOS) nagy segítségünkre lehet, ha a Piknik idejére (vagy bármikor máskorra) szállást, vendéglátóhelyet keresünk vagy például programot szervezünk és (tavasztól) e-bike-ot bérelnénk, esetleg csak rápillantanánk az élő webkamera képére, hogy lássuk, mi újság a Gasztrosétányon!

A PINCÉK PROGRAMJA ÉS KÍNÁLATA:

Aubergine Terasz

Padlizsánkrém

Disznótoros hurka és kolbász

Grillezett pulykamell és kolbász

Sweet Dream Pince

Helyben készült kézműves és házi sütemények

Kilencféle kézműves hamburger, gyrostál és tortilla-tekercs

Házi sült kolbász és kacsazsíros kenyér lilahagymával

Házi készítésű erdélyi padlizsánkrémes kenyér paradicsommal

Forró csoki és tea, IIly kávékülönlegességek

Forralt bor

Gombai Pezsgőpince

Kóstoló a pince pezsgőiből és boraiból

The Vine HRVSTD for You

Az etyeki Öreghegyről származó fiatal kézműves ökoborászat válogatott tételei, köztük a 2020-as évjárat zászlóshajó bora, a most először kóstolható Balian Grande Cuvée

Milán Pince – Zalán Faház

Babgulyás füstölt csülökkel háziasszony módra

Disznótoros és házi kocsonya disznóságokkal

Almás és meggyes pite, forralt bor, forró tea és pálinka

Bortodoor Country

Borkóstoló és vásár

Erdélyi Ízek Udvara és Sobol Pincészet

Húsgombócos csorba, faszénen sült miccs

Házi nyújtott rétes

Etyeki borok és helyi szőlőpálinka

Újhegyi Kerekes Pince

A pincészet termékeinek kóstolója és vására

Árpás Laci Sonkamester Pincéje:

9.00 óra: disznótor és látvány malacsütés

Pulled pork, grillkolbász, káposzta drótos köcsögben és sonkatál

Házi rétes

Halmi Pince

Fűszeres forralt rozé feketeszederrel

Gyömbéres citromfűtea a gyermekek ízvilága szerint

Folyóborok, borpárlatok és kézműves szörpök

Kácsor „Kíra” Pince

ú Etyeki borok, gyümölcspárlatok, rozémust, libatepertőkrémes kenyér és házi sütemények

ú Etyeki Sörmanufaktúra

Rezeda Terasz:

Füstöltcsülkös burgonyaleves és francia hagymaleves

Vargányás kacsazúzapörkölt gerslivel

Tejfölpaplan alatt sült káposzta vegetáriánusoknak

Túrógnocchi sajtmártásban

Gesztenyés tiramisu

Melengető italaink: forralt bor pikáns fűszerezéssel, Jägertee, tojáslikőr, forró csoki, szálas teák

Etyek 4 borászatából válogattuk össze kedvenceinket

IBI Pince: Orosz Gyula Családi Pincészet

A pincészet borainak és pezsgőinek kóstolója és vására

STELÁZSI – Kultúrbirtok

ú Sütőtökkrémleves

ú Vörösboros szarvaspörkölt és tépett szarvascomb lilahagyma chutneyval

ú Meleg túrótorta csipkebogyóöntettel

ú Sajt- és sonkatál és minden finomság a stelázsinkról

Dvorák Vendégudvar

Állatsimogató és parasztudvar-látogatás

Füstöltcsülkös babgulyás és csülkös-körmös pacal

Malacsült párolt lilakáposztával és disznótoros tál és toroskáposzta

Aranygaluska

Debreczeni Pince: Debreczeni – Ferenczi Családi Borászat

12:00-17:00 óra: harmonikazene a fűtött teraszon

Csülkös bableves és székelykáposzta

Sült kolbász, kocsonya és pecsenyezsíros kenyér

Császármorzsa

Etyeki Sajtútállomás:

Sajtkülönlegességek és túródesszert

Rókusfalvy Birtok:

ú Ínyenc élményeket tálal a Rókusfalvy Fogadó:

Sült kacsamáj krém szedres, lilahagymás jammel

Sütőtökrémleves gyömbéres kekszmorzsával

Szarvaspörkölt burgonyafánkkal

Fahéjas almáspite

ú 10.00-12.00 óra: Reggeli matiné - rajzfilmvetítés

ú 10.00-17.00 óra: Kató Néni Finomságai (kürtőskalács workshop)

ú 11.00-15.00 óra: Greta Handmade Design kézműves workshop

ú 12.00-16.00 óra: Estage Duo jazz & swing koncert

ú 13.00 óra: Pincetúra pohárral a kézben

Hegedűs Sajtműhely

10.00 órától: Sajtkészítés-bemutató

13:00 és 15:00 óra: Tárlatvezetés a sajtérlelőben