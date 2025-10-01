Itt a lista: ők a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei – Vári Éva, Charlie és Biros Péter is esélyes a 20 milliós fődíjra

Megosztás itt:

Több mint két évtizede alapították, de a rangja és a pénzdíja soha nem volt még ilyen magas: a Prima Primissima díj az ország legfontosabb elismerése, amely egyszerre díjazza a magyar szellemi élet, kultúra, tudomány és sport kiválóságait. A Prima Primissima Alapítvány és az azt finanszírozó OTP Bank szerdán bejelentette az idei, tíz kategóriában induló, összesen 30 fős jelöltlistát, amelyben a már bizonyos Prima díjasok szerepelnek.

A lista bejelentése minden évben felér egy nemzeti számvetéssel: a több száz beérkezett jelölésből most 30 olyan művész, sportoló, tudós és oktató nevét ismerheti meg a nyilvánosság, akik már most garantáltan elismerést kapnak. A legmagasabb díj, a Prima Primissima a tavalyi emelésnek köszönhetően 20 millió forint pénzjutalommal jár, a Primák pedig 8 millió forintot vehetnek át.

A jelöltek között a neveket olvasva rögtön szembetűnő a magyar tehetség sokszínűsége:

A magyar színház-, film- és táncművészet kategóriájában olyan ikonok, mint Csuja Imre, László Zsolt és Vári Éva színművészek szerepelnek.

A sportban is igazi legendák versenyeznek: Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, Illés Fanni paralimpikon úszó és Nyilasi Tibor labdarúgó került a mezőnybe.

A magyar irodalmat Ladik Katalin, Nagy Koppány Zsolt és Visky András képviseli.

A magyar tudomány kategória jelöltjei között megtalálható a nyelvész Gósy Mária, valamint Masszi Tamás hematológus és Pléh Csaba pszichológus.

A zeneművészetben pedig a Cantemus kóruscsalád mellett Horváth Károly "Charlie" és Záborszky Kálmán karmester neve tűnik fel.

Ahogy Csányi Sándor, a kuratórium elnöke is kiemelte, a jelölések száma azt mutatja, hogy mennyi magyar tudja sikerre váltani a tehetségét. A sorsdöntő pillanat december 5-én érkezik el a Müpában tartott gálán, de már október végén elindul a Prima Primissima Közönségdíj szavazása, ahol a legtöbb SMS szavazatot kapó jelölt Demján Sándorné Lídia felajánlásából további 20 millió forinttal gazdagodik. Ki lesz az Ön kedvence?

Forrás: MTI

Fotó: Canva