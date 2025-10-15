Keresés

Kultúra

Itt a hivatalos előzetese a magyar háborús akciófilmnek + videó

2025. október 15., szerda 09:09 | HírTV
trailer magyar film Sárkányok Kabul felett

November 20-án kerül a mozikba a Sárkányok Kabul felett című, nagyszabású magyar háborús akciódráma, a Fórum Hungary forgalmazásában. A Semmelweis és az Aranyélet alkotóinak közreműködésével készült, izgalmakban és érzelmekben bővelkedő játékfilmnek kijött a trailere és a plakátja. 

  • Itt a hivatalos előzetese a magyar háborús akciófilmnek + videó

 A Dyga Zsombor rendezésében készülő háborús akciófilm főbb szerepeit Jászberényi Gábor, Mészáros Blanka, Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András alakítják.

A fikciós elemekkel átszőtt Sárkányok Kabul felett történetét a valóság ihlette:

az akcióban résztvevő magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet, a Magyar Honvédség történetének egyik legsikeresebb, legdrámaibb akcióját.

A hadművelet során a magyar katonák összesen 540 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt juttattak ki Afganisztánból, köztük 57 afgán családot és 180 gyermeket.

A Sárkányok Kabul felett a valós történelmi helyzetet dolgozza fel, fikciós elemekkel kiegészítve: a film sztorijába például bekerült egy elképzelt romantikus történetszál is.

Az alkotók szándéka szerint, a Sárkányok Kabul felett nemcsak egy katartikus jelenetekkel és drámai konfliktusokkal megtűzdelt izgalmas akciófilm lesz, hanem

egy megtörtént eseményeken alapuló, fikciós eseményszálakkal kiegészített szívbemarkoló történet.

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) koprodukciós partnerségével.

A Sárkányok Kabul felett producere Lajos Tamás, forgatókönyvírója Horváth Áron, rendezője Dyga Zsombor (Aranyélet, Köntörfalak), operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia, látványtervezője Hujber Balázs, jelmeztervezője Donkó László. 

Forrás: Nemzeti Filmintézet Marketing és Kommunikáció Igazgatóság

 

