Ismét kitüntették Bozsik Yvette-et, de ez az elismerés különleges számára

Bozsik Yvette felidézte, tízéves koráig minden emléke Szolnokhoz és a környékéhez köti. Azt követően a Balettintézet - a mai Magyar Táncművészeti Egyetem - kollégiumába került, de édesanyjához, Bozsikné Cseh Évához - a szolnoki rádió egykori munkatársához - mindig visszahúzta a szíve. Miatta, édesapja, a családja és a szolnoki emlékek miatt nagyon fontos számára ez az elismerés - mondta.

A művész kiemelte, hogy számára a saját élete, a közönség állandó megtisztelő szeretete jóval fontosabb, mint a másoknak való megfelelés.

Azt mondta, sok elismerést, de sok bántást is kapott, úgyhogy a méltatásokat mértékkel kezeli, és amikor kitüntetik, hálával fogadja, de a helyén kezeli. Hozzátette azonban, hogy a szolnoki díj teljesen más:

ezt a szülővárosától kapta, és nem szakmai elismerés, hanem díszpolgári kinevezés.

A táncművész életéből kiinduló, Táncos az asztal alatt munkacímen már a vágópadra került fikciós film jó néhány jelenetét a Szolnok melletti Nagykörűn forgatták. A község lakói közül sokan szerepeltek a filmben, köztük helybéli gyerekek is. A jelenetek arról az időszakról mesélnek, amikor Bozsik Yvette-t keresztapja, Mozsonyi Albert a környező községekbe is magával vitte a balettóráira.

Bozsik Yvette számára emblematikus az a vonatos jelenet - ezt már már Budapesten, a Vasúttörténeti Parkban rögzítették -, amely felidézte, milyen sokat utazott nagymamájával Szolnokról Pestre. Azt mondta,

jó érzéssel töltötte el, hogy a filmben saját nagymamáját játszva most ő kísérhette a fiatal balettnövendéket megformáló Gulyás Lizát a nagyapját alakító Vati Tamással Budapestre.

Kitért arra: számára a film készítésének meghatározó pillanata volt, amikor édesapja, Bozsik Pál az őt fiatalon alakító Sikó Koppánnyal találkozott a forgatás előtt, és elénekelte neki a kedvenc dalát. A színművész tangóharmonikára hangszerelte a nótát és a film utolsó jelentében ezt adta elő.

A táncművész elmondta, a balettmesternő szerepére - az egykor szintén a Balettintézetbe járó - Marozsán Erikát kérték fel.

A Bozsik Yvette-t alakító két táncos életében először szerepelt filmben: a harmadik évfolyamos, klasszikus balett szakos Gulyás Liza és a frissen végzett moderntáncos Kathona Zorka Sára.

Több napot forgattak a Nemzeti Táncszínházban, ahol a táncművész legújabb, Egy gésa emlékiratai című szólóelőadásából vettek fel részletet. Párizsi élményeit - számtalanszor lépett fel Franciaországban - a Budapesti Műszaki Egyetemen idézték fel a szereplők, visszaadva a kilencvenes évek hangulatát.

A művész kitért arra, hogy szeptemberben a Bozsik Yvette Társulatnak sok előadása lesz, az Egy gésa emlékiratait is többször táncolja majd Budapesten, Pécsett, majd Egerben is. A Jancsi és Juliska című produkció a Keszthelyi Táncpanoráma egyik vendégelőadásaként szerepel a Balaton Színházban, és a Nemzeti Táncszínházban is látható lesz szeptemberben.

Az Operettszínházban szeptember 23-án tartják az általa rendezendő Cigánybáró olvasópróbáját. A társulat nagy bemutatója az évadban a három generáció táncosnőinek találkozásáról mesélő Belső gyermek lesz a Bartók Tavasz keretében.