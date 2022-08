Ingyen Balcsizhat és fesztiválozhat minden gyermek!

Megosztás itt:

A közel ötven éves zenei, kulturális, családi fesztiválon a látogatók szimultánozhatnak a kétszeres olimpia bajnok sakkozónkkal, Mádl Ildikóval, valamint találkozhatnak a háromszoros Jiu Jitsu világbajnokunkkal, Tőrös Tamarával is. A gyermekfesztivál önálló Diego-színpadán számos előadó, énekes, Dj szórakoztatja majd a strandolókat négy napon, illetve részt vehetnek a gyerkőcök Fenyvesi Éva gyógypedagógia szakos hallgató kézműves foglalkozásain is. A gyerekek és felnőttek több korosztályban elindulhatnak Boglári Sakk-Party-n, vagy a Miss Little World Hungary

Gyermekszépségversenyen, emellett különleges előadásokat hallgathatnak meg strandolás közben akár a törölközőről. A gyermekfesztivál az SOS Gyermekfalvak Alapítvány számára igyekszik segítséget nyújtani, és élményt szerezni sok száz olyan szülő nélkül felnövő gyermeknek, akik talán most jutnak el első alkalommal a Balatonra! Érdemes kihasználni, hogy nyáron a gyerekek Kajla

Útlevéllel költségmentesen tömeg közlekedhetnek vonaton, buszon és hajón is, ráadásul a felnőtt kísérők is kedvezményesen utazhatnak.

Négy után az Oxygen Music nagyszínpada mellett a Bor-színpad, a Buli-színpad és a Platán-színpad is rengeteg fellépővel, kiváló zenekarokkal kecsegteti a látogatókat. Az anyukák nevezhetnek az Anyák

Szépe versenyén, a sportosabbak pedig a Miss Bikini testszépségversenyen a La Burrata Mozzarella főtámogatásával, ahol szintén nincsen korhatár. Természetesen idén is végigsétálhatunk a közkedvelt kézműves vásáron, ami elmaradhatatlan Balatonbogláron a gasztronómiai fesztivál Platán-téri bejáratánál.

Ha Boglár, akkor az Országos Borfesztivál sem maradhat ki! A kulináris borélményekre vágyók szinte minden borvidék zászlós-, és a tájegységekre jellemző borait megkóstolhatják a Balaton partján a Platán-sétányon. A méltán híres boglári tűzijátékban augusztus 18-án, csütörtök este lehet majd gyönyörködni a Magyar Tenger partján.

Jó hír, hogy a Platán strand és fesztivál egész területe ingyenesen látogatható lesz minden nap délután 16.00 óráig, csak az esti programok jegykötelesek 12 év felett! Kalandra fel! BBB!

BorBuliBalaton!