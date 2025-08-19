Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 19. Kedd Huba napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

2025. augusztus 19., kedd 14:33 | HírTV

A képzés célja, hogy a korszerű zenés színjátszás gyakorlati elsajátításához, valamint a sikeres pályakezdéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tudással ruházza fel a hallgatókat. Jelentkezni augusztus 29-ig lehet.

  • Indul a megújult Erkel Színház Musical Stúdiója

Idén szeptemberben indul az Erkel Színház saját Musical Stúdiója, amely egyedülálló lehetőséget kínál azoknak, akik professzionális musicalszínészként szeretnének elhelyezkedni a hazai és nemzetközi színházi életben. A stúdió oktatási modellje szoros együttműködésben valósul meg a színház társulatával, a képzések élő produkciós környezetben, az Erkel Színház próba- és előadási rendjébe illeszkedve zajlanak. A stúdió kétéves alapképzésből áll, mely „színész II.” képesítő vizsgával zárul. Azok számára, akik a színház előadásaiban is szerephez jutnak, a képzés folytatódik, ami „színész I.” vizsgával zárul.

A jelentkezéshez az Erkel Színház oldalán található jelentkezési űrlapot augusztus 29-ig kell visszaküldeni.

További híreink

Ezek a legjobb tárgyalótermi beszólások – nem hiszed el, hogy tényleg elhangzottak

Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség

„Folyamatosan a történtekre gondolok, többször elsírtam magam” – Drámai nyilatkozatot adott a halálos futóverseny főszervezője

Te csak saríjázzál, boldog Ausztria!

Újabb balhé a Fehér Házban? Trump és Zelenszkij már most nem ért egyet

„Kígyónak lábsó, madaraknak fogsor”

Óriási bejelentés: milliós támogatásokkal indul a kormány új lakásfelújítási programja

La Liga: kiállt a Mallorca mellett Xabi Alonso

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

További híreink

Botrány Budapesten: vége az ingyenes parkolásnak

Új milliárdosa van az országnak

Napindító – Az USA biztonsági garanciákat adna Ukrajnának + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Elég volt a rémhírterjesztésből a székesfehérvári kórház orvosigazgatója szerint + videó
2
Megszólalt Moszkva a Barátság kőolajvezeték elleni támadás kapcsán
3
Úgy tűnik, az európai vezetőknek a kispad jutott Washingtonban + videó
4
A német főváros most éri el erkölcsi mélységét
5
Korrupt doktornő ellen emelt vádat a főügyészség
6
Donald Trump: A háború véget fog érni
7
Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó
8
Donald Trump: az Egyesült Államok megpróbálhat tárgyalni tűzszüneti megállapodás nélkül is
9
Az opciók között van, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozó Magyarországon lesz + videó
10
Gigantikus úthálózat-fejlesztést jelentett be a kormány

Legfrissebb híreink

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

Bíróság elé áll a Magyarországról kitiltott Kneecap egy tagja

 Szerdán kell megjelennie a bíróság előtt az ír Kneecap egy tagjának, miután júniusban óvadékkal szabadult. A rappert azért tartóztatták le, mert a brit terrorizmus-ellenes törvény szerint már az is büntetendő, ha valaki a támogatását fejezi ki egy tiltott szervezettel kapcsolatban.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

Véget ért a Gyulai Várszínház 62. évada

 Lezárult a Gyulai Várszínház 62. évada: június 27-e és augusztus 17-e között 34 programmal várták a közönséget, 4 új, saját bemutatót és egy felolvasószínházi bemutatót, két színházi-, egy zenei- és egy irodalmi humorfesztivált, valamint egy filmbemutatót tartottak - közölte a teátrum igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!