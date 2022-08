Indul a Belvárosi Sörfesztivál a SPAR Magyarország támogatásával

Megosztás itt:

A magyarországi kisüzemi sör a nagyközönség számára sokáig nehezen volt hozzáférhető, hiszen jellemzően csak internetes rendeléssel vagy egy-egy gasztronómiai fesztiválon juthattak hozzá az egyedi kézműves termékekhez. A SPAR ezt a hiányt pótolta, amikor néhány évvel ezelőtt felkarolta és azóta is folyamatosan támogatja a magyar kisüzemi sörfőzdéket, és polcai állandó és időszakos kínálatában a mindennapokban is könnyen elérhetővé teszi a hazai kisvállalkozások minőségi söreit. A különleges kínálattal az áruházlánc a minőség alternatíváját nyújtja a mennyiségi fogyasztás helyett, s ez az elv csak tovább erősödik azzal, hogy a SPAR 2022-től a most 6 éves Belvárosi Sörfesztivál főtámogatója lett. Magyarország egyik legnagyobb sörfesztiváljának idén augusztus 30. és szeptember 4. között a budapesti Szabadság tér ad otthont, a rendezvényen pedig a SPAR áruházaiban kapható magyar sörök is bemutatkoznak. Bár a középáras termékek piaca hagyományosan erős Magyarországon, a magasabb árfekvésű prémium sörök különlegességükből adódóan évről-évre egyre népszerűbb fogyasztási cikké válnak. A kisüzemi sörfőzdéknek és a nemzetközi trendeknek köszönhetően a termékkörben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a felsőerjesztésű sörök, az illatos IPA-k, az éjfekete stoutok, vagy a főleg búzasörből készült gyümölcsös tételek. E stílusok térnyerésében jelentős a SPAR hálózat szerepvállalása.

Tudatosabban és bátrabban vásárolnak sört a fogyasztók

„Évek óta tudatosan dolgozunk azon, hogy a kiskereskedelmi piacon élen járjunk a sörtermékek fejlesztésében, s az elmúlt évek eredményei visszaigazolják, hogy jó irányba indultunk el a termékpaletta átalakítása során. Öt évvel ezelőtt a kisüzemi sörök még csupán 6,5 százalékát adták az állandó és az időszakos kínálatunknak, mára azonban ez az arány ennek hatszorosára növekedett. Az elmúlt évek adatai, tapasztalatai szerint volumenben ugyan már nem növekszik érdemben a sör termékkategória, azonban a fogyasztók jobban megválogatják, milyen típusú sörre szavaznak: tudatosabban, mégis bátrabban vásárolnak a különböző fajtákon belül” - mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője.

Hozzátette: az áruházlánc a sörpaletta terén is nyitott az innovatív megoldásokra, szállító partnereikkel szorosan együttműködve alakítják választékuk összetételét annak érdekében, hogy a vásárlóik számára mindig tartogassanak izgalmas, felfedezésre váró élményt. „A magyar vállalkozások és minőségi hazai termékek iránt elkötelezett üzletláncunk számára a Belvárosi Sörfesztivál remek alkalom arra, hogy az igényes sörfogyasztók figyelmét felhívjuk az áruházainkban egész évben kapható kézműves termékekre, a kiváló hazai kisüzemi sörfőzdék különleges tételeire. A SPAR-ban mindenki talál az ízlésének megfelelő sört, legyen az nagyüzemi, vagy akár egyedi szériás, kisüzemi termék” – emelte ki Maczelka Márk.

Az izgalmas tételek mellett pódiumbeszélgetésekkel is készül a SPAR Magyarország a rendezvényre a sörszakma neves képviselőinek részvételével a fesztiválon, a SPAR Sörház teraszán.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy felkeltette az ország egyik legnagyobb kiskereskedelmi láncának az érdeklődését a fesztivál és a missziónk. Azon dolgozunk évek óta, hogy bemutassuk a sör sokszínűségét, edukáljunk és ösztönözzük a fogyasztókat a minőségi sörök fogyasztására, újdonságok kipróbálására, a magyar kézműves sörfőzdék támogatására. Ez a megállapodás kölcsönösen előnyös, hiszen szélesebb rétegeknek tudjuk bemutatni a kiváló magyar kisüzemi söröket, amelyek egyre nagyobb számban elérhetőek a SPAR áruházak polcain. Messze vagyunk még a céltól, de úgy gondoljuk, ez az együttműködés valami nagyon jó dolognak a kezdete. Jó úton járunk a fesztivállal, hiszen a létszám évről évre növekszik, stabil pont a fesztiváltérképen” – mondta Kurucz Dániel, a Belvárosi Sörfesztivál főszervezője.

„A legnagyobb magyar sörgyártók eladásaiban a prémium szegmens idén már elérte a teljes forgalom harmadát és a márkás középkategória is szépen teljesített a maga 60%-os részesedésével. Köszönhető ez annak, hogy az elmúlt évek termék- és technológia fejlesztései a nagyüzemi palettán is jelentősen kibővítették a választékot. A hagyományos, több évtizedes vagy akár évszázados tradícióval rendelkező alsó- és felsőerjesztésű sörmárkák mellett megerősödtek a feltörekvő, új sztárok is, az ízesített és ízesítetlen alkoholmentes és alkoholszegény sörök, amelyekből a nyári szezonban már havonta 75 ezer hektoliter, azaz 15 millió doboz fogyott” – mondta Dr. Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

„Egyesületünk, mint a kisüzemi sörfőzdék érdekképviselete, fő feladatának továbbra is a hazai főzdék piacra jutásának elősegítését tartja. Már egy éve életbe lépett a kereskedelmi törvény módosítása, de nem hozott kielégítő eredményt. Reménykedünk, hogy a törvény szövegének egy újabb módosítását követően ugrásszerűen megnő a jelenlétünk a HORECA szektorban. Kiváló kapcsolatot ápolunk az Agrármarketing Centrummal, akikkel ősztől még szorosabbra fonjuk az együttműködésünket. Többek között Finnországban, Belgiumban és Németországban is bemutathatjuk termékeinket a szakmai közönségnek, B2B találkozókon hozzuk össze a hazai gyártókat a potenciális vásárlókkal” – emelte ki Gyenge Zsolt, a Kisüzemi Sörfőzdék Országos Egyesületének elnöke.

Már az üzletlánc polcain a Festival Hippie

Augusztus közepétől már a SPAR polcain is elérhető a Belvárosi Sörfesztivál hivatalos söre, a Festival Hippie, amelyet sörrajongók álmodtak meg. Több ezer szavazat alapján készült el a szűretlen, szalmasárga, a búzamalátától könnyed testű felsőerjesztésű sörkülönlegesség, amelynek amerikai és ausztrál komlók és kísérleti komlókülönlegességek adják trópusi gyümölcsös, citrusos illatait, ízeit.

A 6. Belvárosi Sörfesztivál programjairól és az egyéb tudnivalókról bővebben az esemény honlapja nyújt tájékoztatást: https://www.sorfesztival.hu/

HírTV