II. Rákóczi Ferenc fejedelem 290 éve halt meg

A vár feladása után elszakították anyjától, gyámja Kollonich Lipót esztergomi érsek, az erőszakos ellenreformáció vezéralakja lett. Rákóczit jezsuiták nevelték Habsburg-hű szellemben, a prágai egyetemen tanult, közben magyarul csaknem elfelejtett, hazája sorsa egyre kevésbé érdekelte.

1694-ben elvette Sarolta Amália hessen-wanfriedi hercegnőt, és Sáros vármegye főispánja lett, de a politikától távol tartotta magát. Az 1697. évi hegyaljai felkelés kegyetlen leverése után az elynomást, a nép elszegényedését látva szervezkedni kezdett, de elárulták, és 1701-ben letartóztatták. A bécsújhelyi börtönből felesége segítségével szökött meg és Lengyelországba menekült. A magyar határhoz közeli Brezán várában (ma Berezsáni, Ukrajna) keresték fel a tiszaháti felkelők, akik azt kérték, álljon mozgalmuk élére. Rákóczi 1703 májusában közzétett brezáni kiáltványában Magyarország "minden nemes és nemtelen" lakosát harcba hívta az osztrák elnyomás ellen.

Rákóczi 1703. június 16-án a Vereckei-hágón át lépett ismét magyar földre, s a Cum Deo pro Patria et Libertate (Istennel a hazáért és a szabadságért) feliratú zászló alatt gyülekező népfelkelők élére állt. A paraszthadak kezdeti győzelmei, a Tiszántúl elfoglalása után, 1703 végére a kezdetben maroknyi sereg rohamosan gyarapodott, a nemesség nagy része is hűséget esküdött neki. Miután az ország nagy része kezükre került, Rákóczit 1704. július 8-án a gyulafehérvári országgyűlés Erdély fejedelmévé választotta. A szécsényi országgyűlés 1705. szeptember 17-én a magyarországi szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé tette, de királlyá választását Rákóczi elutasította, s 1707. június 18-án az ónodi országgyűlés megfosztotta a tróntól a Habsburgokat.

A kitűnő szervező Rákóczi központosított államot akart létrehozni, és merkantilista gazdaságpolitikát folytatott, de államhatalmat kiépíteni nem tudott, a katonáskodó jobbágyok felszabadítása miatt szembekerült a nemességgel. Külpolitikájában igyekezett szövetségeseket találni, így kereste XIV. Lajos francia király és I. Péter orosz cár és több más, a Habsburgokkal szemben álló hatalom segítségét, 1704-ben és 1706-ban a bécsi udvarral is sikertelen béketárgyalásokat folytatott.

A diplomáciai támogatás hiánya, a társadalmi feszültségek kiéleződése, a pénzügyi és gazdasági nehézségek nyomán a felkelők társadalmi és területi bázisa gyorsan csökkent. A reguláris seregek 1708-ban Trencsénnél, majd 1710 januárjában Romhánynál is vereséget szenvedtek. Az ország belefáradt közel kétszáz év folyamatos háborúiba, éhínség, pestisjárvány, árvíz és sáskajárás is pusztított. A császári fővezér Pálffy János gróf, horvát bán 1710 novemberében felvette a kapcsolatot Károlyi Sándor gróffal, a kurucok főparancsnokával, akit Rákóczi csak időhúzó tárgyalások folytatására hatalmazott fel, amíg ő Lengyelországban orosz katonai segítségről tárgyal. Pálffy és Károlyi azonban eljutott a teljes békemegállapodásig, amelyet a szövetkezett rendek és a Habsburgok képviselői 1711. április 30-án aláírtak, s május 1-jén a majtényi síkon a kuruc sereg - Rákóczi beleegyezése nélkül - letette a fegyvert. A szatmári béke a hűségeskü letétele után garantálta a rendi alkotmány és a vallásszabadság helyreállítását, a közkegyelmet, a hűségeskü letétele után Rákóczi is visszakaphatta volna birtokait.

Rákóczi erre nem volt hajlandó, inkább a száműzetést választotta, itthon 1715-ben fej- és jószágvesztésre ítélték. Előbb Franciaországban próbált a magyar ügy érdekében cselekedni, de kudarcot vallott, s a Párizs közeli grosbois-i (ma Yerres kisváros része) kamalduli kolostorba vonult vissza, ekkor írta Vallomásait. III. Ahmed oszmán szultán hívására 1717-ben Törökországba utazott, 1720-tól 1735. április 8-án, nagypénteken bekövetkezett haláláig a Márvány-tenger partján, Rodostóban (ma Tekirdag) élt, diplomáciai tervekkel, asztalosmunkával és írással foglalkozott, utolsó éveiről kamarása, Mikes Kelemen számolt be leveleiben. Halála után - kívánságának megfelelően - az isztambuli Szent Benedek-kápolnában édesanyja, Zrínyi Ilona mellé temették el, szívét és kéziratait a franciaországi Grosbois-ba küldték.

Hamvait csak 1906-ban hozták haza ünnepélyes külsőségek között, és a kassai Szent Erzsébet-székesegyház kriptájában temették el. Akkor a rodostói Rákóczi-ház még ép belső díszítéseit Kassára költöztették, a fellelhető tárgyi emlékeket pedig módszeresen összegyűjtötték.

A nép ajkán legendássá vált fejedelem halálának 200. évfordulójára készült, restaurált lovas szobra a budapesti Kossuth téren áll az Országház előtt; a Szépművészeti Múzeumban őrzött, Mányoki Ádám által készített híres arcképe díszíti az ötszáz forintos bankjegyet.

Rodostóban (Tekirdagban) az ebédlőpalotájának tartott épületben működik a mára teljes körűen felújított Rákóczi Múzeum. Kassán 1991-ben nyitották meg a rodostói ház másolatát, ahol a megtekinthető gyűjtemény alapját a fejedelem ebédlőpalotájának eredeti díszítőelemei alkotják, ezek némelyikét ő maga készítette, szobra 2006 óta az épület előtt áll.

Az Országgyűlés 2015-ben március 27-ét, a fejedelem születésnapját Rákóczi-emléknappá nyilvánította, 2019 pedig fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából emlékév volt. 2021-ben szülőhelyén, a felvidéki Borsiban átadták a felújított Rákóczi-várkastélyt.

