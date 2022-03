Így indítja a tavaszt a Magyar Nemzeti Múzeum

Megosztás itt:

Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára bemutatja az ünnepi alkalmakra készült, történetileg hiteles portás díszöltözeteket.(fotó: Magyar Nemzeti Múzeum)

„Az új arculat megszületése végképp lezár egy korszakot és megnyitja a múzeum felemelkedésének időszakát. Biztosítva van az intézmény zavartalan működése, és most már rendelkezésre állnak fejlesztési terveink is, benne a két belső udvar beépítési koncepciójával” – mondta L. Simon László főigazgató a Magyar Nemzeti Múzeum mai megnyitóján. Az intézmény megújult arculatának bemutatása mellett megnyitották a már hagyománnyá vált Hónap kincse kiállítást, valamint újranyitották a Múzeum körúti épület emblematikus Széchényi-termét, ahol már megtekinthetők a méltán híres Herzog-ezüstök. Mindezeken túl hagyományőrzők bemutatták a Nemzeti Múzeumi ünnepi alkalmakra készült díszegyenruhájának rekonstrukcióját is.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kamarakiállítás hétfői megnyitóján forradalminak nevezte, hogy a múzeum a közönség elől eddig elzárt helyeket nyit meg.

„Ilyen a csodálatosan felújított Széchényi-terem, amelyben a Herzog-gyűjtemény legszebb darabjait képező ezüstök láthatók. A hónap kincseként megtekinthető díszkés József Ágost főhercegé volt, és műalkotásként is lélegzetelállító” – mondta.

A politikus felidézte, hogy az egykor Herzog Mór Lipót gyűjteményébe tartozó ezüstöket 2011-ben aukción vásárolta meg a magyar állam. L. Simon László, a múzeum főigazgatója kitért arra, hogy a 16–17. századi erdélyi ezüstművesség kiemelkedő darabjai számos történelmi viszontagság után kerültek vissza Magyarországra, miközben a Herzog család anyagi kárpótlása is megtörtént.

A múzeum új arculatáról szólva L. Simon László kiemelte, hogy az abban logóként megjelenő koronázási palást megtestesíti a magyar történelmet és összeköti a nemzetet. Elmondta, a Múzeum forradalmi megújuláson megy keresztül, amelynek egyik legfontosabb eleme az új arculat. Minden múzeumnak szüksége van egy jelképes tárgyra, amely az adott intézmény filozófiáját tükrözi. A főigazgató hangsúlyozta, a Magyar Nemzeti Múzeum legfontosabb és legértékesebb műtárgya Szent István koronázási palástja.

„Nem is találhattunk volna szebb és kifejezőbb jelképet az újjászülető Nemzeti Múzeumnak. Egy műtárgy, amely politikán, valláson és ideológiákon felülemelkedve testesíti meg az egész magyar nemzetet, jelentősége messze túlmutat az anyaország, sőt az egész magyar nemzeti közösség határain” – mondta a főigazgató.

A rendezvényen Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára mutatta be az ünnepi alkalmakra készült, történetileg hiteles portás díszöltözetet.

Beszédében emlékeztetett arra, a díszöltözet Kubinyi Ágoston igazgató szívügye volt. Mint elmondta, a Magyar Nemzeti Múzeum első portása Kovács Péter volt, őt 1845-ben vették fel, amikor a mai épület munkálatai már a végéhez közeledtek. „A kapus a látogatókat is megtisztelte díszes öltözetével, kifejezve az intézmény mély humánummal átitatott szellemiségét.”

Az államtitkár szólt arról, hogy a múzeumkert rekonstrukciója 1,9 milliárd forintos, az Arany János szobor helyreállítása 50 milliós kormányzati támogatással valósult meg, és felújították az épület közönségforgalmi tereit is.

Magyar Nemzeti Múzeum