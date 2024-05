Így búcsúznak kollégái Tompos Kátyától

Hrutka Róbertet is sokkolt a hír, így üzent: "Csak állok elveszve, mint egy kihalt megállóban, és te észrevétlen felszálltál arra a bizonyos holdjáratra. Soha nem volt ilyen hangos a csend. Köszönöm, hogy a barátod lehettem!" írta Facebook-oldalán, majd Tompos Kátya Holdjárat című dalából is idézett. Nacsa Olivér nem hitte el, amit olvas, ezt kommentelte Tompos Kátya halálhíréhez: "Ez lehetetlen."

A színésznőtől elbúcsúzott Tóth Gabi is, ő ennyit írt: "Nem tudok és nem is akarok mit írni…. Egyszerűen nem lehet… Nyugodj békében Kátya!"

Mindig is azt éreztem, hogy ő olyan ember, akinek szeretnék a közelében lenni, szeretnék vele valami szépet alkotni és nagyon drukkoltam neki, hogy jobban legyen, sőt egyáltalán, meg se fordult bennem a gondolat, hogy ez az egész majd a végtelen, és örökké tartó halálba torkollik. Kátya! Te Szép lány, te angyalka voltál, s lettél. Szeretnék veled még énekelni, úgyhogy majd ha nekem is eljön az időm, keresni foglak" - írta.

