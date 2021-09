Időutazás a Žagarral – látványos koncertshow a Margitszigeten!

Megosztás itt:

20 éves a Zságer Balázs vezette Žagar. Megalakulásuk óta megalkuvás nélkül, bátran járják saját útjukat, és inspiráló, felemelő világot teremtenek a közönségnek.

"Nem nagyon szeretem a visszatekintéseket, mindig is inkább a jelen és az előrehaladás mozgatott. A zeneírás számomra olyan, mint a friss levegő, ha nem csinálhatom megfulladok. Csinálni valami újat, ami újra és újra lázba hoz – szerintem ez minden művész lételeme, csak így lehetek hivatásszerűen zenész. Ez alkalommal mégis visszatekintünk egy kicsit, vagy legalábbis utazunk egy kicsit az időben: leporoljuk a régi grúvokat és eljátszunk olyan számokat, mint a Bitter Jollity, Estern Sugar vagy a Taste of Snow - utazzatok velünk Ti is!"

– Zságer Balázs.

Az együttes a koncertre új videóval jelentkezett, mely ízelítő valóban kedvet hoz zenéjükhöz.

Teaser: https://youtu.be/wGxfsxvCud8

Bővebben:

https://margitszigetiszinhaz.hu/margitszigeti-programok/time-travellers-20-years-of-zagar/

A 2000-es évek elején a Local Broadcast című debüt albumukkal azonnal kivívták az elektronikus zenei színtér elismerését. A Szezon és a Wings of Love közönségsikerei után a Light Leaks c. lemezük számos nemzetközi blogon visszhangra talált, számaikat több brit rádió, köztük a BBC is játszotta. A csapat számos európai nagyvárosban játszott már, a Depeche Mode előzenekaraként is felléptek. Számos filmben, illetve TV-sorozatban hallhatóak a zenéik (pl. CSI helyszínelők). Számaikat olyan neves producerek remixszelték, mint Marcus Henrikkson aka Minilogue, Moonbootica vagy Terry Lee Brown Jr. Nemrég egy izgalmas stúdió albummal tértek vissza az európai elektronikus zenei vérkeringésbe.

A Margitszigeti Szabadtéri színpadon, szeptember 17-én tehát 20 évet átívelő időutazást élhet át a közönség, egy igazi all-star koncerttel.