Idén még magasabbra teszi a lécet az MCC

A fesztivál kiemelt programja lesz egy újdonág, az úgynevezett Hazai panelek elnevezésű eladássorozat, melyben előadók és témák tekintetében is garantált az exkluzív élmény. Ebben a sorozatban lép a közönség elé Szalay- Bobrovniczky Kristóf, hadügyminiszter, Johan Gardebo, az éghajlatváltozási politikák szakértője, Rudolf Adam, a német hírszerzés korábbi alelnök, nukleáris stratégiai szakértő, C. Raja Mohan, író, atomfizikus, India külpolitikájának szakértője, Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány kirobbantója, a Manhattan Institute vezető munkatársa. A témák között pedig ott lesz a haderőfejlesztés és geopolitikai stabilitás, a nem vált-e az ország összeszerelő üzemmé?, a pornófüggőség, mint népbetegség, az elhízás elleni küzdelem, a divat lett drogozni, az eljövendő globális gazdasági rend, továbbá a liberális világrend gyorsuló hanyatlása és a a mesterséges intelligencia eddigi és ezt követő kiszámítható (?) pályafutása téma is.

A fesztivál eddigi hagyományai szerint az izgalmas előadások, különleges vendégeket felvonultató kerekasztal-beszélgetések és nem egyszer látványos workshopok mellett kiemelt programnak számít természetesen az esti és késő esti időszak fellépői, a hazai zenei műfajpaletta megannyi sztárja. Ebben a tekintetben is igazi kavalkád lesz, hiszen az MCC Feszt három napján, varázslatos történelmi, illetve természeti környezetben, négy színpadon, közel harminc sztárbanda lép a közönség elé. Így többek között fellép: a Csík Zenekar, az Irie Maffia, a NOX, a Blahalouisiana, a Neoton Família, a Halott Pénz, Majka, Ákos, a Tankcsapda, Metzker Viktória, valamint a Szeresd a Trashem Bébi is.

