A darukezelő már rutinosnak számít, hiszen tavasszal is ő emelte ki a hatalmas képeket a múzeumból. A legnagyobb alkotás, a Balbeek több mint 7 méter hosszú és közel 4 métermagas. A mostani beemelést új technikával a gém távirányításával oldották meg.

A pécsi Csontváry 170 kiállítás augusztus 8-án nyílik. Azoknak is érdemes megnézniük, akik korábban már láttak a tárlatot, hiszen most olyan alkotásokat is megnézhetnek, melyek soha nem voltak még Pécsett kiállítva.