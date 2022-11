Idén is lesz Budapest Essentials fesztivál

Megosztás itt:

A szervezők közleménye szerint a Budapest Essentials egyedisége abban rejlik, hogy a főváros izgalmas épített tereibe sűríti az aktuális nemzetközi és hazai zenei élet izgalmas "ízvilágát".

Az idei fesztiválnak négy helyszín ad otthont: az ELTE lágymányosi kampuszán található Gömb Aula, a tavasszal megnyílt Néprajzi Múzeum, a történelmi zsidónegyedben található, art deco stílusú Tesla Loft, valamint a Városliget egyik legrégebbi épülete, a korábban Olof Palme Házként ismert Millennium Háza.

Magyarországon először a fesztiválon mutatkozik be Youngr, aki Out Of My System című 2016-os debütáló kislemeze óta több mint 100 milliós globális streaming-forgalmat bonyolított le, és több mint 150 koncertet adott 40 országban világszerte.

A fesztiválon fellép Beardyman, a világ egyik legjobb beatboxosa, multiinstrumentalista, aki több mint egy évtizede járja a világot, valamint Sarot, a Beatbox Loopstation 2018-as világbajnoka, aki a beatboxot, az elektrót és a különféle torzításokat keverve könnyedén szörfözik a műfajok között.

Budapestre jön Greg Wilson, az Egyesült Királyság dance szcénájának egyik legfontosabb alakja, akit a "mixelés úttörőjeként" tartanak számon, valamint Yubik, akinek legújabb zenéje nagy sikert aratott az afterlife kiadójánál és rendszeresen hallhatók a produceri munkái a be massive bulikon.

A Budapest Essentials fesztiválon a hazai vonalat mások mellett a Random Trip, Ohnody, ReFunk, Andrew J., O'Neal, Myra Monoka, Robert Makai & Dubecticut, Metha, a Secret Factory és Chriss Ronson képviseli.