2018. november 6.,
kedd, Lénárd napja

2018-ban heten kapták meg a Nemzet Művésze Díjat

Hír TV

2018. november 6., kedd 17:11

Az átadón az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós azt mondta, hogy magyarságát azért is őrizhette meg a nemzet, mert erős önazonosság-tudattal rendelkezik.

A díjat egyébként csak olyan művészeknek ítélhetik oda, akiknek munkáját már Kossuth-díjjal ismerték el.

A teljes riport:

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