Kultúra

Elképesztő nézettségével történelmet írt a Hunyadi sorozat

2025. szeptember 22., hétfő 13:23 | MTI
felmérés Hunyadi sorozat nézettségi rekord

Nézettségi rekordokat döntött a Hunyadi című tévéfilmsorozat - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (NMHH) a filmsorozat népszerűségét és társadalmi hatását vizsgáló kutatásából.

Az NMHH kommunikációs igazgatóságának közleménye alapján a Bán Mór regényfolyamából készült Hunyadi 2025 tavaszán debütált a TV2-n; a történelmi széria, amelynek "talán legfőbb erénye, hogy reflektorfénybe állította a magyar múltat, kimagasló nézőszámot produkálva tematizálta a közbeszédet".

Az NMHH a Gemius, a Neticle, a Nielsen Médiakutató Kft. adatain és egy reprezentatív közvélemény-kutatás információin keresztül vizsgálta a produkció népszerűségét és társadalmi hatását, a közvélemény-kutatás a 18-75 éves korosztályra terjedt ki.

Ennek eredménye szerint

a célcsoportba tartozók közül minden harmadik ember figyelemmel kísérte a sorozatot, és majdnem minden hatodik válaszadó (15 százalék) az összes epizódot végignézte.

Hozzátették, hogy a nézők 80 százaléka jól fogadta az alkotást, de jellemzően inkább az idősebb korosztályba tartozó, felsőfokú végzettségűeket érdekelte a történet alakulása.

Megjegyezték, hogy habár a legtöbben a TV2-n követték az eseményeket,

a Netflix is fontos szerepet játszott a sorozat terjesztésében.

Úgy folytatták, hogy a filmalkotás túlmutatott a szórakoztatáson, hiszen közösségi beszédtémává vált: a válaszadók fele - a nézők több mint 70 százaléka - folytatott diskurzust az epizódokról a családtagjaival, barátaival vagy a munkatársaival. Ez a fajta kulturális párbeszéd leginkább a fővárosiakra és a diplomásokra volt jellemző - írták.

Azt, hogy a Hunyadi-sorozat az olvasásra is hatást gyakorolt, mutatja, hogy a nézők közel 30 százaléka felvette Bán Mór regényeit olvasási listájára.

Az is kiderült, hogy hatalmas igény mutatkozik hasonló történelmi sorozatok iránt: a válaszadók 60 százaléka szívesen nézne újabb, a magyar múltat feldolgozó alkotásokat - közölték.

Kiemelték, hogy a Hunyadi történelmet írt a nézettségi statisztikák tekintetében, hiszen a sorozat premierepizódjai kivétel nélkül toronymagasan vezették a toplistát az adott idősávban: az első két rész sugárzása idején

a TV2 több mint félmilliós előnyt szerzett a rivális csatornákkal szemben.

Bár a széria előrehaladtával a különbség némileg csökkent, a vezetés továbbra is markáns maradt, és a differencia 300 ezer fő körül stabilizálódott.

A teljes lakosság körében a Hunyadi premieradásait átlagosan 783 ezren követték élőben, ami azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző ezt a műsort választotta az aktuális kínálatból - közölték.

 

