Hunyadi hazatért! – sorozat- és exkluzív werkfilmpremier a Filmion + videó

Nemzetközi hódító útjáról a Hunyadi hazatért: a sorozat május 22-én debütál a Filmion. A magyar filmek és sorozatok egyedülálló streamingplatformján a tízrészes széria magyar szinkronos változata mellett a rendezői (eredeti) változat is elérhető. Emellett mától elsőként látható a Filmion a Hunyadi 34 perces werkfilmje, amely a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült, grandiózus sorozat forgatásának kulisszatitkairól rántja le a leplet.

A Hunyadi a hazai tévépremiert követően nézettségi rekordokat döntött Magyarországon, majd hódító útjára indult: áprilisban Ausztriában és Szlovéniában mutatták be hatalmas sikerrel. A következő hónapokban újabb országok közönségét készül meghódítani minden idők legnagyobb szabású, magyar sorozata: június 5-én mutatják be Németországban, majd érkezik Csehországba, Szlovákiába, Horvátországba, Törökországba és Izraelbe is.

Mától a Filmion a sorozat mellett először látható a Hunyadi werkfilmje: számos érdekesség kiderül belőle a grandiózus csatajelenetek forgatásáról és a nézők rengeteg egyéb, izgalmas kulisszatitkot ismerhetnek meg. Megszólalnak benne az alkotók: a film rendezői, az Oscar-jelölt és Emmy-díjas Robert Dornhelm, Nagypál Orsi, Lengyel Balázs és Szász Attila, a sorozat világhírű kanadai-magyar producere, Robert Lantos, és természetesen a főszereplők, Kádár L. Gellért, Rujder Vivien, Törőcsik Franciska és a II. Murád szultánt alakító Murathan Muslu is.

A Bán Mór népszerű regénysorozatán alapuló, külföldi partnerekkel, magyar és nemzetközi sztárszínészekkel, a Nemzeti Filmintézet többségi támogatásával készült Hunyadi új szintre emelte a hazai sorozatgyártást. A nagyívű, 10 részes sorozatban több mint 600 színész és kaszkadőr közreműködött, akik a történeti hitelesség érdekében 9 nyelven, köztük magyarul, németül, törökül, olaszul, csehül, románul és szerbül keltették életre a középkori Európa kulcsfontosságú szereplőit.

A Hunyadi sorozat a nemzetközi televíziós fórumokon is nagy sikert aratott: a Variety magazin például minden idők egyik legnagyobb európai televíziós produkciójaként méltatta a szériát.

Forrás: Nemzeti Filmintézet Marketing és Kommunikáció Igazgatóság

Fotó: NFI