Holdfényfürdőzés a Hévízi-tavon

HŰVÖS ESTE . MELEG VÍZ . FORRÓ HANGULAT

Bár az esték kicsit hűvösek, a késő nyári meleg időjárás kellemes kikapcsolódást ígér szeptember 24-én péntekre. Ráadásul nem csak a meleg termálvíz lehet csábító azok számára, akik jegyet váltanak a programra, hiszen élő zenével, őszi finomságokkal, koktélokkal sőt ajándékokkal is készül a szervező Hévízgyógyfürdő csapata.

Ezen a napon a Tófürdő Festetics bejárata 19.00-kor újra megnyitja kapuit, és a tó egy kijelölt partszakaszán, kivilágított környezetben lehetőség nyílik késő esti fürdőzésre. A koktélokat és a finom őszi ételeket a Vitál Bár teraszán szolgálják majd fel, míg a hangulatot élőzene garantálja.

Aki szívesen részt venne a hangulatos esti fürdőzésen, neki ajánlott már előre megvásárolni jegyét, hiszen így nem csak olcsóbb, de biztosabb is a részvétel, mivel jegyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre. A jegyek megvásárlására ugyanúgy a Festetics bejárat pénztáraiban van lehetőség, már szeptember 13-ától, nyitvatartási időben.

Elővételben 4.500 Forintot kell fizetnünk egy jegyért, míg a helyszínen, szeptember 24-én 18.30-tól 5.000 Forintért válthatjuk meg belépőnket, ami egyébként a wellness részleg használatát is tartalmazza, ahol egyidejűleg 50 fő tartózkodhat majd.

A szervezők nem csak programról de nyereményekről és meglepetésekről is gondoskodtak. Egyrészt senki ne lepődjön meg, hogy már csupán a jegy megvásárlásával egy kis ajándékcsomagot kap ajándékba, apróbb ajándéktárgyakkal, valamint a jegy árában egy welcome drink is benne van, amit a Vitál Bárban lehet majd elfogyasztani. A résztvevők ugyanakkor a jegyükkel egy sorsoláson is részt vesznek, amire még aznap este, 21.30-kor kerül sor. Aki szerencsés, az alábbi nyereményekkel térhet haza:

1 fő részére szóló Komplex Plus csomagot a KineSio-Laboratóriumba

1 fő részére szóló 10 órás Tófürdő vouchert

3 db promóciós ajándékcsomagot

A vacsorát sem kell magunkkal hozni a Tófürdőbe, hiszen ízletes ételek közül lehet majd válogatni. A Hotel Spa Hévíz séfje ugyanis kimondottan erre az alkalomra állított össze egy kis őszi ízválogatást. Az alábbi kínálatra lehet számítani:

Rosé kacsamelles baguette kakukkfüves lilahagyma chutney-val és madársalátával

Füstölt pisztráng körtés-szőlős ruccola salátával

Házi vegán tortilla csicseriborsóval

BBQ pulled pork quesadilla, almás coleslaw salátával

Tavirózsa rétes

Aludttejes prósza szilvalekvárral

Toastok többféle ízesítéssel

Koktél- és kávé különlegességek

NÉHÁNY TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓ

A programon csak 16 év felettiek vehetnek részt, és a belépés és jegyváltás is a Festetics Fürdőházban felől lesz lehetséges. A jegyek csak korlátozott számban elérhetőek. Fürdési idő vége: 22:00 míg a fürdő zárása: 22 óra 30 perc. A Welcome drink csak a belépőjegy mellé tartozó kupon ellenében váltható be a Vitál Bárban. Jegyárat a szervezők nem térítenek vissza, az előre megváltott jegyek elvesztése esetén pótjegy kiállítására nincs lehetőség. Ez a jegytípus kizárólag 2021.09.24-én használható fel, de rossz idő esetén a programmódosítás jogát a szervező fenntartja. A programon pedig mindenki saját felelősségére vesz részt, ahol a rendezvényen való részvétellel mindenki hozzájárul ahhoz, hogy róla fotók/felvételek készüljenek, melyek marketing célokra szabadon felhasználhatók.