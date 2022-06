Hétvégén vízre száll a Plázs és zakatol a Szerelemvonat Siófokon

Megosztás itt:

A több ezreket megmozgató nyitóhétvége után újabb siker bulikra számíthatunk ezen a hétvégén a Plázson, ami a szezon első Rakonczai Piano estjével indul az Arénában június 10-én. Pénteken tehát zongora, slágerek és tánc hajnalig Rakonczai Imre dallamaira. Másnap a nagyszínpadon egy élő legendát köszönthetünk, Demjén Ferencet, aki örökbecsű dalait hozza el a Balaton fővárosába. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző több évtizedes karrierje során olyan slágereket jegyzett, mint a Szerelemvonat, a Honfoglalás vagy éppen a Fújom a dalt, de a sort szinte bármeddig lehetne folytatni, Demjén Ferenc koncertjein garantált az együtt éneklés.

A koncert után az On The Low csapata mutatkozik be az Arénában. A trap és new wave rap kollektíva Budapesten már rendre megtölti a klubokat, most pedig itt az ideje, hogy Siófokon is megismerjék őket. A hajnal négyig tartó On The Low pres. On The Beach 2. buliban slowgod, pachee, khaze, ercsé, grasa, ekhoe, kolg8eight, kisé, figura, ibbigang és dj gozth váltják majd egymást.

Június 11-én indul az első Plázs Boat Party is, hamisíthatatlan "Plázs élmény” a Balaton közepén. Idén a Plázs és a Bahart együttműködésének köszönhetően öt alkalommal bont vitorlát a Plázs exkluzív bulihajója, ahol a magyar tenger vízén ringatózva élhetjük át a nyár egyik legjobb buliélményét.

Első alkalommal a Be Massive csapata érkezik a fedélzetre, fellép Metha, Dubecticut és Lenny Lenoks is. A hajó a Siófoki hajóállomásról indul, jegyek pedig csak limitált számban, elővételben érhetők el, így érdemes időben lecsapni rájuk. Miután a hajó ismét horgonyt vet, a Plázs Clubban folytatódik a hajnalig tartó after party.