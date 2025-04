Haydn, Mozart és Bach mesterművei a Haydneum jövő évadának középpontjában

Megosztás itt:

A régizenei központ művészeti vezetője elmondta, hogy a Haydneum Zeneakadémia bérletének részeként nemzetközi együttműködéseken alapuló koncerteket hallhat majd a közönség. Októberben magyar–finn koprodukcióban koncertszerű előadásban kel életre Antonio Casimir Cartellieri 1801-ben írt operája, a Rübezahl, az adventi Bach–Telemann-koncertet pedig a Bécsben működő, cseh származású František Ignác Tůma magyar vonatkozásokat is rejtő műve, az f-moll Miserere fűszerezi majd. Emellett egy Bach–Conti-hangversennyel és Händel Messiásával is várják a közönséget.

A hazai és nemzetközi szólisták mellett a vendégek találkozhatnak mások mellett a Helsinki Barokk Zenekarral, a Purcell Kórussal, az Orfeo Zenekarral, karmesterként pedig Vashegyi György mellett Aapo Häkkinen és Bart Van Reyn is színpadra lép a Zeneakadémia Nagytermében.

A Haydneum Fortepiano bérlete keretében a közönség három szóló- és három kamarahangversenyt hallhat a Zeneakadémia Solti-termében. Német, orosz, lengyel és magyar művészek adják majd elő egyebek között a bécsi klasszika és a romantika szólódarabjait.

Vashegyi György arról is szót ejtett, hogy Bősze Ádám zenetörténész Joseph Haydn eszterházai tartózkodásának mozzanatairól beszél majd a Haydneum szervezésében megvalósuló, Haydnnal Eszterházán című nyolcrészes előadássorozatban a budapesti Lóvasút Rendezvényközpontban.

A Haydneum szervezésében számos fesztivál is várja majd az érdeklődőket. Augusztus 29. és szeptember 6. között a III. Haydneum Eszterháza Fesztivál keretében Haydn Armidája, Haydn és Schubert zongorás triói és a bécsi klasszika fortepiano művei mellett Mozartnak és kortársainak zenekari művei is felcsendülnek majd a fertődi Eszterházy-kastélyban. Az érdeklődők emellett egy Bősze Ádám által vezetett zenetörténeti sétán is részt vehetnek.

Az V. Haydneum Őszi Fesztivál november 6. és 9 között négy budapesti helyszínen négy hangversennyel, francia, német és olasz barokk szerzők műveivel várja majd az érdeklődőket.

A Haydneum Egyházzenei Fesztivált 2026. május 29. és június 6. között ötödik alkalommal rendezik meg a budapesti Egyetemi templomban. A nyári hétvégéken emellett Eszterházán is hazai és külföldi régizenei előadók koncertsorozata várja a közönséget a Haydneum szervezésében.

Mészáros Tamás, az MNMKK Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Gyűjteménymegőrzési Főosztályának vezetője a Haydneum és az OSZK együttműködése kapcsán felidézte, hogy 2022 óta dolgoznak közösen az Esterházy-udvar kottatárának digitalizálásán. Azóta nagyságrendileg majdnem 100 ezer oldalnyi kottát tudtak restaurálni és digitalizálni. Hangsúlyozta, hogy a digitalizálás által egyrészt több érdeklődőhöz juthatnak el a művek, másrészt hosszabb ideig maradhatnak meg jó állapotban a kották. Hozzátette, hogy az elmúlt napokban ebből a majd 100 ezer oldalnyi kottából nagyságrendileg 52 ezer oldalnyi kottát közzétettek a copia.oszk.hu oldalon.

Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország Nkft. ügyvezető igazgatója a Haydneummal való együttműködés kapcsán hangsúlyozta: a Filharmónia Magyarország egyik legfontosabb célja, hogy közel vigyék a zenét az emberekhez. Mint mondta, a Haydneummal együttműködve a régizenét tudják eljuttatni a lehető legmagasabb minőségben az ország különböző pontjaira.

Sütő Csilla, az Eszterháza Közhasznú Nkft. ügyvezető igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy küldetésük részének tekintik azt is, hogy a gyerekekkel megismertessék és megszerettessék a művészeteket, köztük a régizenét. Ennek a célnak az eléréséhez zenepedagógusokkal és múzeumpedagógusokkal működnek együtt.

Forrás: MTI

Fotó: Canva