Hatalmas megtiszteltetés: magyar film nyitja meg a rangos nemzetközi fesztivált

Az MTI-hez elküldött hétfői tájékoztató szerint a zenés, táncos, romantikus produkció a játékfilm eszközeivel, élményszerűen mutatja be a magyar néptánc és népzene értékeit.

Az alkotók célja, hogy a gyökerekhez visszanyúlva, de modern formában inspirálják a jövő nemzedékét.

A produkció egyben tisztelgés a legendás koreográfus, Novák Ferenc "Tata" életműve előtt - olvasható a tájékoztatóban.

"Hatalmas megtiszteltetés, hogy egy ilyen rangos nemzetközi filmes seregszemle, mint a tallinni filmfesztivál a versenyprogramjába válogatta a filmünket, ráadásul a fesztivál szinte egész hangulatát megalapozó nyitófilmként mutatkozhatunk be"

- idézi a tájékoztató Lajos Tamás producert.

Hozzátette: a Magyar menyegző egyik küldetése, hogy széles nemzetközi közvélemény előtt mutassa be nemzeti örökségünk egyik legkülönlegesebb értékét, a magyar néptánc, népzene, népművészet világát.

A producer kiemelte:

a Magyar menyegző nemcsak a népzene, néptánc iránt érdeklődőknek készült, a film romantikus dramaturgiájának, látványvilágának és színészi alakításainak köszönhetően széles közönséget is meg tud szólítani.

"Izgatottan várjuk, hogy a nemzetközi közönség hogyan fogadja majd a filmet, személyesen részt veszünk a vetítésen, hogy testközelből átélhessük a nézői reakciókat" - hangsúlyozta a producer.

A Békési Miksa forgatókönyvéből készült Magyar menyegző két budapesti fiatalember, András és Péter történetét követi nyomon, akik az 1970-es évek végén Budapestről Erdélybe utaznak, hogy részt vegyenek András unokatestvérének lakodalmán. Az erdélyi, kalotaszegi faluban életre szóló kalandba keverednek. A két fiatalnak azonban hamarosan olyan döntéseket kell meghoznia, amelyek következményei kiszámíthatatlanok.

A zenés, táncos, romantikus film főszereplői Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor. További szerepekben látható Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás, Znamenák István.

A filmben a táncházmozgalom olyan legendás képviselői is megjelennek, mint Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Farkas Zoltán Batyu, Tóth Ildikó Fecske, valamint a Muzsikás Együttes.

A film produceri feladatait a közelmúlt számos sikerfilmje, az Örök tél, a Blokád és a Semmelweis készítésében résztvevő Lajos Tamás látja el, aki ezúttal vezető operatőrként is bekapcsolódott a forgatásba.

A koreográfiákat Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor alkották, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes művészei táncolják, az autentikus dallamok Pál István Szalonna zenekarvezető irányításával csendülnek fel. A film látványtervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Vavrinecz Krisztina (Deadline, Megbélyegzetten), a vágója Makk Lili (Hunyadi, Blokád, Terápia).

A Magyar menyegző a Nemzeti Filmintézet pénzügyi hozzájárulása nélkül, a MOL – Új Európa Alapítvány támogatásával, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában valósul meg.

A Magyar menyegző forgatása 2025 tavaszán zajlott, a budapesti helyszínek mellett a Szentendrei Skanzenben, illetve Erdélyben, Kalotaszegen. A film várhatóan 2026 elején kerül a magyar mozikba, a Fórum Hungary forgalmazásában.

A Tallinni Nemzetközi Filmfesztivál a térség egyik legfontosabb mustrája, amelyet 1997 óta rendeznek meg az észt fővárosban. A fesztiválon korábban olyan alkotók mutatkoztak be, mint Aki Kaurismaki, Roy Andersson, Lukas Moodysson vagy Paolo Sorrentino - áll a közleményben.