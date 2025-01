Hat új időszaki kiállítást tervez a Néprajzi Múzeum 2025-re

Megosztás itt:

Vincze Máté az eseményen kiemelte: a múlt év "a révbe érést" jelentette a Néprajzi Múzeum számára, hiszen a számos nemzetközi és hazai díjjal is elismert épületben megnyílt az állandó kiállítás. A Néprajzi Múzeum bizonyos szempontból kész van, és most az az érdekes kihívás áll az intézmény előtt, hogy fenntartsa ezt a nagy érdeklődést - mondta a helyettes államtitkár. Hozzáfűzte, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára különösen fontos célcsoportot jelentenek a gyerekek és a családok, a Néprajzi Múzeum pedig számos innovációt nyújt a múzeumpedagógia terén. Elismerően nyilatkozott azokról az intézmény által kínált, a játszva tanulás lehetőségét nyújtó programokról, amelyeken - a gyerekcsoportok mellett - akár a kisbabák is részt tudnak venni szüleikkel.

A rendezvényen kiosztott sajtóanyag szerint a Néprajzi Múzeum 2025-ben hat új időszaki kiállítással készül. Az első a magyar kultúra napján, január 22-én nyílik meg Vígan zengjetek, citerák! címmel, és június 29-ig lesz megtekinthető. A Néprajzi Múzeum különböző gyűjteményeiben jelenleg mintegy 3000 népi hangszer található a világ minden tájáról, így az időszaki kiállítás a citeratípusok széles spektrumát mutathatja be - írták. A második időszaki kiállítás Magyarország színezve. Rejtőzködő fényképek 1862-ből címmel 2025. március 5-e és szeptember 15-e között lesz látogatható. A tárlat az 1862-es londoni világkiállításon bemutatott, Magyarország korabeli tájegységein, településein készült népviseleti fényképsorozatot állítja középpontba.

A Súlyos anyag. Nők – Viseletek – Élettörténetek című kiállítás a dunai sváb lányokról és asszonyokról mesél majd 2025. június 6-a és 2026. január 31. között. Szeptembertől márciusig lesz látható a Mítoszok hegye című időszaki kiállítás, amely egy Magyarországon a maga egészében soha nem látott világ, a spanyol hódítás előtti Mexikó ősi kultúráinak bemutatására vállalkozik. A kékfestő "folton-folt" világa – A Magyar Foltvarró Céh kiállítása című időszaki tárlat november 13. és 2026. február 1. között lesz megtekinthető, és Dolányi Anna tájépítész, textilművész munkásságából és mozgalom-szervező tevékenységéből kiindulva mutatja majd be a céh történetét, működését. Három múzeum összefogásával valósul meg a hatodik kiállítás, amely A királyné asztalától a parasztportáig. A magyar keménycserép története munkacímet kapta. A tárlat a keménycserépgyártás csaknem két évszázados történetét dolgozza fel, és 2025. december 3. és 2026. július 26. között lesz megtekinthető.

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója kiemelte a jelenleg is zajló kutatások szerepét, amelyek által újabb kiállítások, kiadványok, konferenciák valósulhatnak majd meg. "Fontos látnunk azt, hogy egymásra épül egy korszerű múzeumban a tudományos kutatás, az állományvédelmi munka, a nyilvántartás, a kiállítások előkészítése, tervezése és megvalósítása, illetve az ehhez kapcsolódó ismeretközvetítési tevékenység. Ez az a komplexitás, amely a Néprajzi Múzeumot és általában a korszerű múzeumok működését jellemzi" – mondta a főigazgató, kiemelve, hogy idén több mint másfél tucat könyvet terveznek megjelentetni.

A főigazgató kiemelte a MaDok-programot, amely a Néprajzi Múzeum jelenkorral és muzeológiával foglalkozó kutatócsoportja, valamint a Katonadolog-kutatócsoportot, amely a sorkatonai szolgálathoz kapcsolódó, használatba vett, megőrzött, átalakított, a szolgálathoz kapcsolódó tárgyi, vizuális, írásos anyagokat tárja majd fel. Szó esett a Buhera-kutatásról is, amelynek fókusza a paraszti gondolkodásmód és tárgyhasználat átalakulására, a hiánygazdaságra adott tárgyalkotói stratégiákra irányul.

Kemecsi Lajos kiemelte a múzeumpedagógiai programokat is, köztük az Éjszakázz a múzeumban! című kezdeményezést, amelynek keretében az erre kialakított speciális múzeumi térben alhatnak az iskolás közösségek vagy a családok. Az intézmény tervezett kiállításaival, a múzeumpedagógiai programjaival, kutatási projektjeivel, könyvkiadói tevékenységével kapcsolatos további információk a múzeum honlapján olvashatók.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Építő Zrt.