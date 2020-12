Hat ország 120 zenészével együtt készített karanténvideót Magyarország legnagyobb rockzenekara, a CityRocks

A CityRocks-nak 2020-ban mindkét élő nagykoncertje elmaradt. A dunaújvárosi és kolozsvári rockzenei flashmobukat is 2021-re kellett átszervezniük – mondta Gajda Ferenc. Már a tavasszal gondoltunk arra, hogyha idén nem találkozhatnak a zenészbarátaink élőben, akkor virtuális térben zenéljünk együtt. Áprilisban a Queen – The Show Must Go On dalát dolgoztuk fel, amiben a zenészek mellett járványügyisek, orvosok, mentősök és katasztrófavédelmi szakemberek is részt vettek. Nyáron a Fish! zenekar Gyere ki a rétre című dalával mozgattuk meg zenészeinket, a beküldött videókból pedig egy különleges VR 360 filmet készítettünk

– tette hozzá a CityRocks vezetője.

A CityRocks legújabb filmjében a Linkin Park – New Divide dalát játszották a hazai mellett, angol, lengyel, szlovák, német és román zenészek. A videóhoz egyesek stúdió-, mások otthoni körülmények között rögzítették saját részüket - olvasható a közleményben.

A dalválasztás során arra törekedtünk, hogy egy könnyen eljátszható zeneszámot írjunk át, de fontos szempont volt az is, hogy azért a dal eljátszásához csak biztos ének, és hangszeres tudással rendelkező zenészek csatlakozzanak. Sok olyan zenészt is megkerestünk, akik különleges hangzást adtak a számhoz. Így kerültek bele a dalba zongoristák, kongások, akusztikus gitárosok is, de a videóba egy műanyag WC csövekből készült, általunk csak plastic bazuka-ra keresztelt instrument is helyet kapott

– mondta Révész Zsolt zenei rendező, a film vágója.

A CityRocks korábbi szegedi és kecskeméti élőkoncertjeikről készült filmeket, a CityRocks partner tartalomszolgáltatóiknak is köszönhetően már több mint 130 millióan látták világszerte.

Minden zenészbarátunkra és munkatársunkra, akik részt vettek a produkciókban, nagyon büszkék vagyunk. Azt gondolom azoknak a városoknak, akik eddig meghívtak és talán az egész országnak is hírét vittük a világban. Több tízezer gratulációt kaptunk a föld minden pontjáról, és aminek a legjobban örülünk, hogy nincs olyan földrész ahonnan nem jelezték volna, hogy valamilyen formában is, de mi zenészek fogjunk össze és működjünk együtt a jövőben

– mondta Révész Zsolt.

A CityRocks 2021-re is készül már. Hamarosan kikerülnek a dunaújvárosi és kolozsvári koncertjeik végleges dallistái és oktató videói, majd elkezdődnek a zenészek jelentkezéseinek feldolgozása.

