Kultúra

Háromszoros Grammy-díjas multiinstrumentalista szórakoztatja a funk-rock zene magyar rajongóit jövőre

2025. november 18., kedd 10:04 | MTI
Lenny Kravitz jövőre ismét fellép a magyar fővárosban. A világhírű amerikai funk-rock előadó 2026. augusztus 2-án ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.

A 61 éves, négyszeres Grammy-díjas zenész, énekes ezúttal Lenny Kravitz Live 2026 című turnéja keretében érkezik Magyarországra - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.

Kravitz legutóbbi, sorrendben tizenkettedik stúdióalbuma, a Blue Electric Light, amelyet a Bahamákon található stúdiójában írt és rögzített, tavaly májusban jelent meg. A lemez, amely szenvedélyes dalok gyűjteménye, számos kedvező kritikát kapott; az anyagon az előadó szerzői, produceri és multiinstrumentalista tehetsége is rezonál. A legtöbb hangszeren ő játszott, régi gitárosa, Craig Ross társaságában.

Az apai ágon orosz zsidó, anyai ágon bahamai-afroamerikai származású Lenny Kravitz eddigi több mint három évtizedes pályafutása során átlépte a zenei műfajokat, vegyítette a hangzásokat és a stílusokat. Rockzenéjében a hatvanas-hetvenes évek soul és funk hatásai dominálnak, mind a négy eddigi Grammy-díját a legjobb férfi rockénekes kategóriában nyerte, ráadásul egyhuzamban, 1999 és 2002 között, amivel rekordot állított fel. A négy győztes dal a Fly Away, az American Woman, az Again és a Gig In volt.

Legnagyobb sikere kétségtelenül az Are You Gonna Go My Way 1993-ból. Dalszerzőként, zenészként, producerként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Madonna, Vanessa Paradis, Slash, Sean Lennon, Steven Tyler (Aerosmith), Mick Jagger, Michael Jackson, Al Green vagy Curtis Mayfield. Lemezeiből több mint 40 millió fogyott világszerte, csillagot kapott a hollywoodi Hírességek Sétányán, tavaly a People's Choice Awards-on a Music Icon Award díjat, a Video Music Awards-on a Best Rock Award díjat vehette át.

Színészként is számos siker részese volt, szerepelt Az éhezők viadala, a Precious - A boldogság ára vagy A komornyik című filmben.

Lenny Kravitz eddig háromszor lépett fel Magyarországon: 2009-ben Debrecenben, 2018-ban és 2024-ben pedig a Budapest Sportarénában.

Fotó: Shutterstock

