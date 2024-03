Háromnapos ingyenes ünnepi programsorozat a Magyar Nemzeti Múzeumban

Megosztás itt:

A Múzeumkertben az ünnepélyes programok 10 órakor kezdődnek, amelynek keretében Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mond beszédet 11 órakor. A Magyar Nemzeti Múzeum ingyenes programokkal pénteken 14 órától 18 óráig, szombaton és vasárnap pedig 10 és 18 óra között vár mindenkit, családi programokkal, gyerekprogramokkal és a felnőttek számára is színes programokkal készülünk.

A múzeumi játéktéren a gyerekek és a kihívást kereső felnőttek korosztálynak megfelelően a Forradalmi szélforgót, az Óriás kirakót, a Memória társasjátékot, a Föltámadott a tenger nevű társasjátékot, a Mit kíván a magyar nemzet? kooperatív kártyajátékot és a MNM Puzzle-t is kipróbálhatják. A gyerekeket színező sarok is várja, és pénteken 18 óráig filmvetítések lesznek a Széchényi-teremben, ahol a nézők a március 15-i eseményekkel kapcsolatban tudhatnak meg izgalmas részleteket, például hogy milyen volt a hangulat a forradalom kitörésekor, illetve hogy Petőfi elszavalta-e a Nemzeti dalt ezen a történelmi napon.

A programok rendhagyó módon nem érnek véget 15-én, 16-án és 17-én is folytatódnak. Március 16-án szombaton a Múzeumi játéktér az Építsünk múzeumot! programmal egészül ki, amin a 10 évesnél idősebbek csákányt, lapátot és vakoló kanalat vehetnek a kezükbe és megépíthetik a Magyar Nemzeti Múzeumot kicsiben. 10-től 15 óráig tartjuk a Legendák és kincsek családi kincsekereső programunkat, amelynek a végén a résztvevők markát is kincs ütheti. A 11-től 17 óráig tartó Forradalmi tárgykészítőben népi iparművészek vezetésével, kézműves foglalkozásokkal várjuk az alkotni vágyó gyerekeket és felnőtteket. 14-től 15 óráig táncház lesz a Múzeumkertben, 15 és 16 óra között pedig Dallamok a kiállításban címmel lép fel a MÁV zenekar szimfónikus vonósnégyese a történeti kiállítás 14-es termében. A Színező sarok elérhető lesz szombaton is, és akik lemaradtak a pénteki filmvetítésről, ezen a napon is bepótolhatják. Ezzel azonban még nincs vége a szombati programoknak, - előregisztráció ajánlott - tárlatvezetésekkel is várjuk a látogatókat. 10:30-kor a Múzeumkert titkai, 11:00-kor a Csak egy pillanat volt, amely a 19. századi bálok és szerelmek világába kalauzolja a látogatót a Madách színház színművészeinek közreműködésével, 13 órakor Pannónia fénye! A Seuso-kincs, és 13:30-kor pedig az Egy fiatal tiszt karrierje (amely Kazinczy Lajos életét mutatja be) vezetés indul majd.

Március 17-én vasárnap a Múzeumi játéktér mellett továbbra is lesznek filmvetítések és ezen a napon is indítunk tárlatvezetéseket: 10, 12 és 14 órakor „A leghosszabb század nagyjai” - a 19. század története című vezetésünk kezdődik. 11 és 13 órakor az Altamira barlangrajzait bemutató kurátori tarlatvezetés indul, 16 órakor pedig a Zene – Történelem – Lenyűgöző zeneszerzők című zenés tárlatvezetéshez lehet csatlakozni.

Mindenkit szeretettel várunk a háromnapos ünnepi programsorozatunkon! Az előregisztrációkat a Magyar Nemzeti Múzeum honlapján, az mnm.hu-n lehet megtenni, a részletes programleírást ugyanitt találják az érdeklődők.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzeti Múzeum 2024. március 14-én zárva tart!