Három év után lezárult a Zsolnay-program

A három éve indult Zsolnay program utolsó gyerekcsoportja a Pécshez közeli Kozármislenyből érkezett. A program keretében 65 településről csaknem kétezren látták a Zsolnay Kulturális Negyed produkcióit, kiállításait. Nagy részük Baranya kistelepüléseiről jöttek, de 800-an olyanok voltak, akik a határon túlról látogattak Pécsre.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Volt itt ebben az 1931 emberben olyan ember, aki még nem járt Pécsett. Aki egy zsák faluban élt és nevelkedett, és nem jutott el a megyeszékhelyre. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és ez a misszió, amit teljesítettünk az elmúlt három évben, ez nagyon-nagyon fontos” – emelte ki Vincze Balázs, a Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezetője.

A programot a város és a megye is támogatta. Azokon a kistelepüléseken, ahol az utazási költség előteremtése is nehézséget okozott, segítettek az ötlet gazdái. „Közel 2 millió forint összeggel, utazási költségtámogatással tudta a megye korábbi vezetése és jelenlegi vezetése is kiegészíteni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó összefogás három különböző területet képviselő intézményrendszer, gazdasági társaság tudott összefogni azért, hogy minél többen, a fiatalok közül is minél többen tudjanak eljönni a Zsolnay Negyedbe” – nyilatkozta Nagy Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A kultúráért felelős miniszteri biztos szerint a programmal olyan embereket–családokat, időseket és fiatalokat sikerült megszólítani, akik egyébként nem jutottak volna ilyen lehetőséghez. „Azon rétegek, akik kevésbé tipikusan jönnek be egy múzeumba, mennek el hangversenyre színháza, vagy pedig jönnek el egy ilyen kulturális közösségi térbe, ami oly sok attrakciót kínál, mint a Zsolnay Kulturális Negyed, tehát azon közönség szegmens, akik nem tipikusan látogatják ezeket a lehetőségeket, na, feléjük kell nyitnunk” – mondta Hoppál Péter.

A Zsolnay Kulturális Negyed látogatóinak száma évről évre növekszik, 2017-ben több mint 260 ezren keresték fel.