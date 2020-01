Harmincadik évfordulóját ünnepli idén a Művészetek Völgye

Csaknem 60 ezren vettek részt a Hír Tv szavazásán, a voksolók 97%-a Orbán Viktorral értett egyet, aki szerint igazságtalan munka nélkül milliókat kifizetni. A szavazók 3%-a a Soros-szervezettel értett egyet, amely szerint százmilliós összeget kell kifizetni a gyöngyöspatai romáknak szegregáció miatt. Politikai célból próbálja Hadházy Ákos lehazugozni Polt Péter legfőbb ügyészt a Simonka-per kapcsán - írja a Magyar Nemzet. Több jogász is azt nyilatkozta a Magyar Nemzetnek, hogy Hadházy vagy nem ismeri a vonatkozó törvényt, vagy szövegértelmezési problémái akadtak. Pártelnököt választ a Jobbik a hétvégén, a legnagyobb esélyes Jakab Péter, a párt jelenlegi frakcióvezetője, akinek a megválasztását azonban többen ellenzik - írja a Magyar Nemzet. A Fidesz szerint magára hagyta azt a 12 beteget Budaörs vezetése, akik a város magánkézben lévő egészségügyi központjában szenvedtek el súlyos fertőzést szemműtét közben, még karácsony előtt. A városi Fidesz-csoport elnöke emlékeztetett: az érintett betegeken további szemműtéteket kellett végrehajtani a Szent János Kórházban, ahol több betegnek is jelezték, hogy valószínűleg maradandó károsodást fog elszenvedni. Először nem a minisztériumnak, hanem az orvosoknak kellene egyetérteniük a hálapénz kriminalizálásában - mondta Horváth Ildikó az Emmi egészségügyért felelős államtitkára a Magyar Orvosi Kamara legújabb javaslatára reagálva. Hazugság és egyértelmű lejáratás, hogy a miskolci kórházban kivették egy nő mindkét petevezetékét, méghozzá rasszista indítékkal, hogy ne tudjon gyereket szülni - mondta a Magyar Nemzetnek Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház orvos igazgatója. Az állam fizeti a jövő hónaptól a meddőségi kezelésekhez szükséges gyógyszereket a regisztrált pároknál, és az eddiginél is több gyógyszert tesz ingyenesen elérhetővé - jelentette be az EMMI egészségügyért felelős államtitkára. Horváth Ildikó elmondta, a kezelés előtt szükséges vizsgálatokat is ingyenessé teszik, ezzel is támogatva a gyermeket várókat. A magyar kormány elkötelezett a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben - jelentette ki Varga Judit igazságügyi miniszter. Az eurózóna reformjára, a maastrichti kritériumok újragondolására van szükség - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Lámfalussy-konferencián. Londoni pénzügyi elemzők szerint jelenleg finomhangolási üzemmódban működik a magyar monetáris és költségvetési politika, ami arra vall, hogy egyik területen sem várható jelentősebb módosítás, hacsak a magyar gazdaságot nem éri külső sokk. Alapítójára, Boldog Özsébre emlékezik halála 750. évfordulója alkalmából egy éven át a Magyar Pálos Rend. Az emlékévet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek nyitotta meg a budapesti Szent István-bazilikában szentmise keretében. Újabb bevándorláspárti javaslatot jelentettek be az Európai Parlamentben - közölte a Fidesz frakciószóvivője. A „Soros-tervet” akarja megvalósítani a Momentum liberális pártcsaládja - mondta Halász János, a Fidesz frakciószóvivője. Nagyon megerősödött a migrációs nyomás a déli határon, a téli időjárás ellenére a szárazföld mellett vízen is próbálkoznak a határsértők - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Nemzetközi Líbia-konferenciát tartottak Berlinben, amelyen a német szövetségi kormány és az ENSZ szervezésében 11 ország és számos nemzetközi szervezet képviselői tárgyaltak az észak-afrikai országban dúló polgárháborúból kivezető lehetséges utakról. A líbiai konfliktusban érdekelt országok megállapodtak a többször is megsértett fegyverembargó betartásában, amelyet az eddiginél jobban kell ellenőrizni - jelentette be Angela Merkel német kancellár. António Guterres ENSZ-főtitkár szerint a berlini nemzetközi Líbia-konferencia résztvevői egyhangúlag egyetértettek abban, hogy nem szabad teret adni az észak-afrikai országban dúló polgárháború katonai megoldásának. Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Nem sikerült „komoly párbeszédet” indítani a líbiai harcoló felek között - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Berlinben tartott nemzetközi Líbia-konferenciát követően. Leállították a termelést Líbia szinte összes kőolajmezőjén a Halífa Haftar tábornokhoz, az ország nagy részét uraló Líbiai Nemzeti Hadsereg vezetőjéhez hű erők, veszélyeztetve az észak-afrikai ország pénzügyi helyzetét. Minden népnek, így a palesztinoknak is joguk van ahhoz, hogy saját országuk legyen, csak így biztosítható tartós béke a Közel-Keleten - jelentette ki Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter Brüsszelben. Három drónt semmisített meg a légvédelem a hmejmími orosz katonai reptérnél vasárnap este - közölte az orosz védelmi minisztérium. Bizalmatlansági indítványt terjeszt a román parlament elé Ludovic Orban jobbközép kormánya ellen az ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt, hogy megakadályozza a kétfordulós polgármester-választás bevezetését, és véget vessen a kabinet „visszaéléseinek”. Teherán irániaknak tekinti az ukrán utasszállító repülőgép katasztrófájának áldozatai közül a kettős állampolgárságúakat- közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője. Kényszerszabadságra küldték a Fehér Ház európai és orosz kérdésekkel foglalkozó tanácsadóját, mert biztonsági vizsgálat folyik ellene - jelentette több amerikai médium. Igor Krasznov, az orosz Nyomozó Bizottság helyettes vezetőjének főügyésszé kinevezését kezdeményezte az orosz parlament felsőházánál Vlagyimir Putyin orosz elnök. Harry herceg szerint neki és feleségének, Meghan hercegnőnek az elmúlt évek kihívásai után nem maradt már választásuk, csak az, hogy mindketten visszalépjenek a brit királyi családban betöltött hivatalos szerepüktől. Kína, a világ egyik legnagyobb műanyag-felhasználója bejelentette, hogy a tervek szerint 2020 végére nagyvárosaiban, 2022-re pedig minden városában betiltja a nem lebomló műanyagzacskókat. Pekingben és a dél-kínai Sencsenben is felbukkant az új, tüdőgyulladást okozó vírus, miközben a járvány kiindulópontjának számító közép-kínai Vuhanban jelentősen megugrott a fertőzöttek száma a hétvégén. Mintegy 3500 menekült érkezett az elmúlt 3 napban közép-amerikai országokból a guatemalai-mexikói határhoz. A migránskaravánok tagjai továbbra is az Egyesült Államokba akarnak eljutni. 274 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek egy Csongrád megyei faluban élő férfival szemben, aki 2018-ban megpróbálta meggyilkolni idős édesanyját. Teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Hajdúnánás térségében, ahol leszakadt egy nagyfeszültségű kábel - közölte az Útinform. BKK: Automatizált, e-mailes emlékeztetőrendszert vezet be a Budapesti Közlekedési Központ azoknak az utasoknak, akiket a fővárosi közösségi közlekedés használata során pótdíj fizetésére köteleztek az ellenőrök. Nemzeti Népegészségügyi Központ: 9 településen kifogásolt volt a levegőminőség: Budapest, Eger, Kazincbarcika, Miskolc, Putnok, Sajószentpéter, Tatabánya, Tököl és Vác. Férfi kézilabda Európa-bajnokság: Magyarország – Szlovénia 29:28 A vízilabda Európa-bajnokság női tornáján a magyar csapat 27:0-ra győzött a szerbek ellen. Az FTC-Telekom nyerte a jégkorong Magyar Kupát, miután a döntőben 6:3-ra legyőzte a Hydro Fehérvár AV19 együttesét. Fucsovics Márton a papírformát borítva négy szettben legyőzte a 13. kiemelt kanadai Denis Shapovalovot a Melbourne-ben zajló ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában, ezzel bejutott a legjobb 64 közé. Babos Tímea két helyet rontva a 88. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.