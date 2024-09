Hans Zimmer az MVM Dome-ban ad koncertet jövő novemberben

Megosztás itt:

A többszörös Oscar- és Grammy-díjas zeneszerző, Hans Zimmer Live - The Next Level című 2025/2026-os turnéjával különleges zenei utazásra invitálja a közönséget - közölte a koncert szervezésével megbízott ügynökség az MTI-vel.

Az új show úttörő hangzásvilággal és látványos fénytechnikával várja a hallgatóságot - áll a közleményben.

A hivatalos jegyértékesítés szeptember 26-a délután indul.

Hans Zimmer több mint 500 projekthez komponált zenét. Számos díjat kapott, munkásságát eddig két Oscar-díjjal, három Golden Globe-díjjal, öt Grammy-díjjal, egy American Music Awarddal, egy Tony-díjjal, valamint hat Emmy-jelöléssel ismerték el.

Bemutatásra váró projektjei között szerepel Steve McQueen Blitz című filmje, amelyet novemberben mutatnak be a mozikban, valamint Joseph Kosinski F1 című filmje, amely 2025 júniusában debütál. Denis Villeneuve nagy sikerű folytatásához, a Dűne: Második rész című filmhez is komponált zenét, amelyet idén márciusban mutattak be.

MTI