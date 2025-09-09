Hamarosan a mozikban az Ákos portréfilm

Megosztás itt:

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába - közölte a menedzsment kedden az MTI-vel.

Mint írták, megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és maga Ákos is megnyílik. A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végig visz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember.

A közlemény kiemelte: Ákos csaknem négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Budapest Sportarénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Manó és Poós András volt. Szereplők: Kovács Ákos, Menczel Gábor, Rúzsa Magdi, Lukács László és sokan mások. A film forgalmazója az Uránia Film.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István