Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kultúra

Hamarosan a mozikban az Ákos portréfilm

2025. szeptember 09., kedd 14:35 | MTI

Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző életéről szóló Ember maradj - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet.

  • Hamarosan a mozikban az Ákos portréfilm

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába - közölte a menedzsment kedden az MTI-vel.

Mint írták, megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és maga Ákos is megnyílik. A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végig visz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember.

A közlemény kiemelte: Ákos csaknem négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Budapest Sportarénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Manó és Poós András volt. Szereplők: Kovács Ákos, Menczel Gábor, Rúzsa Magdi, Lukács László és sokan mások. A film forgalmazója az Uránia Film.

Forrás: MTI

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

További híreink

220 méteren át csúszott egymásba a két vonat – rémisztő részletek a sápi vonatbalesetről

Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik

„Azt a terhet, ami elől menekülni akart, továbbviszi” – megszólalt az orvos Koós Boglárka haláláról

Kiderült, váratlan húzásra készülhet a portugál kapitány a magyar válogatott ellen

Kolléganője felfedte: ezért nem tudták megmenteni Koós Boglárka életét

A portugál válogatott már hétfőn ünnepelt Budapesten, kikerültek a hatalmas parti képei

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Dibusz Dénes vizsgálaton járt, kérdéses lehet a játéka a portugálok ellen – sajtóhír

Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához

További híreink

Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Szijjártó Péter bejelentése mindent megváltoztathat, nyugati irányú gázimportszerződés születik
3
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
4
Olaszország felbolydult a megerőszakolt magyar turistalányok miatt
5
Kuleba: Zelenszkij rendelete kényszerített külföldre
6
Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz
7
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
8
Orbán Viktor kemény levelet írt Ursula von der Leyennek
9
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
10
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!