Halloween-programokkal is készül az őszi szünetben a Fővárosi Állatkert

Megzavarta Orbán Viktor parlamenti felszólalását Hadházy Ákos független képviselő - a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakának első napján az elmúlt hónapok eseményeit értékelte, amikor az ellenzéki képviselő táblákat tartott a pulpitus elé. Kövér László házelnök arra szólította fel az ellenzéki képviselőket, hogy ne csináljanak cirkuszt az Országgyűlésből. A kormány álláspontja ismert: minden polgármesterrel és képviselőtestülettel együttműködik, amely maga is kész erre - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Az összefogást éltették és egy 2022-es kormányváltást vizionáltak az ellenzéki képviselők Orbán Viktor miniszterelnök beszédét követően napirend előtti felszólalásukban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője bírálta Hadházy Ákos akcióját és anarchista fajankónak nevezte a független képviselőt. Gyurcsány Ferenc minden idők legkorruptabb magyar kormányának feje volt - hangsúlyozta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a parlamentben. Az Országgyűlés 146 igen és 29 nem szavazattal felfüggesztette Varju László (DK) mentelmi jogát, akit a választás rendje elleni bűntettel gyanúsítanak. Az ügyészség gyanúja szerint Varju László a 2018-as országgyűlési választás előtt anyagi juttatást ígért egy függetlenként induló jelöltnek azért, hogy visszalépjen a javára. Levelet küldött Orbán Viktor az önkormányzati választáson megválasztott fideszes képviselőknek és polgármesternek - a levelet Bereznai Csaba képviselő hozta nyilvánosságra közösségi oldalán. A miniszterelnök egyebek közt azt írja, a Fidesz országépítő párt, ezért a legfontosabb, hogy képviselői a saját településükön - akkor is, ha ellenzékben folytatják munkájukat - támogassák, ami jó a településüknek, városuknak. Elsősorban üzleti, de politikai célja is lehetett Karácsony Gergely és Bajnai Gordon titkos találkozójának - írja a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó politológus szerint a megszorításairól elhíresült volt miniszterelnök a befektetési döntéshozók egyike az Európai Unió egyik programjánál, a Juncker-tervnél, emellett pedig egy globális pénzügyi tanácsadó cég egyik vezetője is. Az MSZP pártigazgatója szerint Lackner Csabának ki kellene lépnie a pártból - mondta Molnár Zsolt az ATV-ben. Kampányt lehet gyűlölettel folytatni, de települést vezetni csak szakértelemmel lehet - mondta Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője. Nincs keresnivalója többé a Corvin-közben a Jobbiknak - írta közleményében Pongrátz András. Az egykori ’56-os forradalmár úgy fogalmazott: a Gyurcsány Ferenccel a Parlament lépcsőjén esküdöző és nemzeti ünnepünkön Dobrev Klárával egy színpadra álló Jakab Péternek és pártjának nincs többé keresnivalója a Corvin-közben. Az október 23-ai nemzeti ünnep mottója: „ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak”. Az egykori hősökre emlékezve várnak minden ünneplőt holnap 16.30-kor a hagyományos budapesti fáklyás menetre - közölte Kovács Zoltán államtitkár. Nem tud megalakulni a Fővárosi Közgyűlés addig, amíg nem emelkednek jogerőre a kerületi polgármester-választások eredményei, mert csak a kerületi eredmények alapján állapítható meg a közgyűlés összetétele. A magán- és állami szektor közötti azonnali információcserét teszi lehetővé az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatbázisának bővülése – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A magyar gazdaság 2050-re radikális és mély átalakító programok által teljes egészében karbonsemlegessé tehető, ez azonban az unió komoly hozzájárulása nélkül nem fog menni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar nemzet nem lehet sikeres összefogás nélkül, az ország szomszédjait be kell vonni a közös munkába - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kárpát-medencei gazdasági konferencián. Vállalkozóbarát szabályozási és adózási környezetet alakítunk ki a magyar kis- és közepes vállalkozások számára - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Kárpát EXPOrt elnevezésű konferencián. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megnyitotta az ománi magyar képviseletet Maszkatban. Az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés, ezért a magyar kormány arra törekszik, hogy minél több forrásból, minél több útvonalon érkezhessen gáz az országba - mondta Menczer Tamás a bulgáriai Gorszka Poljanában. Zavargások voltak a máltai Hal Far menekültközpontban, a rendbontók öt autót és egy konténert felgyújtottak – a közbeavatkozó rendvédelmi szerveket a migránsok kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg. A boszniai Bihács polgármestere bejelentette, minden támogatást megvonnak a város melletti illegális táborban élő bevándorlóktól. Olaszok Koalíciójának nevezte el Matteo Salvini, a Liga elnöke az általa vezetett római tömegdemonstráción egységbe forrt jobboldali és jobbközép pártok szövetségét a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban. A londoni alsóház elnöke nem engedélyezte, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodást a kormány hétfőn szavazásra terjessze a ház elé. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak áprilisban Észak-Macedóniában. A nyugat-balkáni állam politikai pártjai erről azután állapodtak meg, hogy az Európai Unió ismét elhalasztotta az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Szkopjéval. A jobboldali, EU-ellenes Svájci Néppárt győzött a svájci parlamenti választáson. Irán elítéli, hogy Törökország hadállásokat akar létesíteni Szíriában, és azt követeli, hogy tartsák tiszteletben legfőbb regionális szövetségesének területi egységét. Szíria alkotmányának rendelkeznie kell az országban élő kurdok státusáról - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy csapatokat hagyjon a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők nevű milícia ellenőrzése alatt álló északkelet-szíriai olajmezők térségében, hogy az energiahordozók ne juthassanak a terrorszervezetek kezére. Orosz hackerek egy csoportja iráni kiberbűnözőnek álcázva magát számos ország ellen intézett kibertámadást - közölték amerikai és brit hivatalos források. A bolíviai elnökválasztás második fordulójában Evo Morales baloldali elnök és jobbközép ellenzéki kihívója, Carlos Mesa mérkőzik meg a december 15-én. Az elszakadás mellett és ellen is tüntettek Barcelonában - a Katalóniában egy hete tartó tiltakozó akciók során több száz ember sérült meg és csaknem 200 demonstrálót vettek őrizetbe. Nem tárgyalt Quim Torra katalán elnökkel Pedro Sánchez spanyol ügyvezető kormányfő barcelonai látogatása során. 68 aktivistát vettek őrizetbe Hongkongban a rendőrségi tiltás ellenére tartott tüntetéseken az elmúlt három napban - közölte a különleges közigazgatási státusszal bíró város rendőrsége. Nyolcra nőtt a chilei fővárosban kitört zavargások halálos áldozatainak száma, a hatóságok az ország több régiójára és városára kiterjesztették a rendkívüli állapotot. Mintegy háromezer iskolában függesztették fel a tanítást a Priscilla trópusi vihar miatt Mexikó középső-nyugati részén, a Jalisco szövetségi államban. Nem jogerősen 12 év fegyházbüntetésre ítélt a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi bíróság egy 43 éves nőt, aki idős korú, egyedül élő sértettek kifosztására, kirablására specializálódott. Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy őrbottyáni férfi ellen, akinek otthonában hatmillió forintot és közel egy kilogramm marihuánát találtak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Fucsovics Márton bejutott a második fordulóba a bécsi keménypályás férfi tenisztornán. A harmadik helyen zárta Hosszú Katinka csapata, a Team Iron a Nemzetközi Úszóliga sorozatának harmadik állomását a texasi Lewisville-ben, ahol a London Roar - Kapás Boglárkával a soraiban - diadalmaskodott. Michael Ouzast, a Hydro Fehérvár AV19 kapusát választották az elmúlt forduló legjobbjának az osztrák jégkorongligában. Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága zárt kapus mérkőzéssel büntette Szerbiát szurkolóinak rasszista viselkedése miatt.