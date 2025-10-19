Keresés

Kultúra

Gyászol a zenei világ: meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa

2025. október 19., vasárnap 08:32 | Magyar Nemzet
elhunyt haláleset Limp Bizkit

Megrendítő veszteség érte a Limp Bizkitet: elhunyt a banda alapító tagja, Sam Rivers. A mindössze 48 éves basszusgitáros halálának oka egyelőre ismeretlen, a zenekar tagjai mély fájdalommal búcsúznak tőle.

  • Gyászol a zenei világ: meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa

A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem csak a basszusgitárosuk volt, hanem „a hangzás lelke” – írja a BBC-re hivatkozva a Magyar Nemzet.

Az első közös hangunktól kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amit senki sem tud pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, a szíve pedig hatalmas

– fogalmaztak a zenésztársak.

„Sokkoltak a történtek” – írta DJ Lethal, a banda egyik tagja az Instagramon közzétett bejelentés alatt.

Rivers 1994-ben alapította a legendás nu metal-bandát Fred Durst énekessel és John Otto dobossal együtt. Szinte a kezdetektől a Limp Bizkit meghatározó tagja volt, csak a 2006 és 2009 közötti szünet, illetve a 2015 és 2018 közötti időszak alatt hiányzott a koncertekről.

Fotó: Marjai János - MTI

További híreink

Kapcsolódó tartalmak

