Gyász – Elhunyt a The Beach Boys ikonikus tagja + videó

"Megtört szívvel közöljük, hogy szeretett apánk, Brian Wilson meghalt" - írta a család.

"Jelenleg cserben hagynak minket a szavak" - tették hozzá.

Wilson egyfajta demenciában szenvedett és gondnokság alatt állt. Tavaly hunyt el felesége is, 77 évesen. A pár öt gyereket fogadott örökbe, illetve egy korábbi házasságából is volt még Wilsonnak két gyermeke.

Wilson szerezte a Beach Boys szinte minden nagyobb slágerét, s ő volt a banda albumainak producere is. Az 1966-os Pet Sounds című albumot tartják sokan a 20. század egyik legjobb popzenei albumának.

A The Beach Boys egyebek között olyan slágerekkel vált ismertté, mint a Fun Fun Fun, a Good Vibrations, a Little Deuce Coupe, a Help Me Rhonda, illetve a Surfin' USA.