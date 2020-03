Gulyás: Esterházy János öröksége egyszerre egyetemes és nemzeti

Mára általános európai állásponttá vált az a meggyőződés, amelyet Magyarország már 2015-ben hangoztatott, amikor az első migrációs hullám elérte Európát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth Rádióban. A világ négy különböző országában összesen nyolc magyar tartózkodik karanténintézkedés alatt - számolt be a külgazdasági és külügyminiszter. Az Észak-Olaszországban elrendelt újabb korlátozásokkal kapcsolatban a tárcavezető azt mondta: senkinek sem ajánlja, hogy odautazzon. Hétre nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Egy iráni diáknál és egy magyar nőnél mutatták ki a betegséget. Mindketten a korábbi fertőzöttekkel voltak kapcsolatban. A Wizz Air azonnali hatállyal felfüggeszti milánói, trevisói és bergamói járatait a koronavírus miatt - közölte a légitársaság. A kormány új intézkedéseket vezet be: leállítják a Milánó-Budapest és a Milánó-Debrecen repülőjáratokat, valamint felfüggesztik az iráni állampolgárok számára a vízumok kiadását. A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja a március 15-re tervezett központi ünnepséget - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A kormányzati operatív törzs javaslatának megfelelően úgy döntöttek, hogy a március 15-i városházi ünnepi rendezvényt nem tartják meg - közölte Karácsony Gergely főpolgármester. A Klebelsberg Központ mindent megtett a gyerekek védelmében, és sajnálattal látják, hogy az ellenzék olcsó politikai haszonszerzésre használja fel a koronavírust - reagált az iskolák fenntartója arra, hogy az MSZP több kérdést is intézett a központhoz. Nem szabad alábecsülni a koronavírust, de a pánikkeltés sem célravezető - ezt az elvet tartja irányadónak a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István a Hír Tv A nyolcas című műsorában arra kérte az ellenzék képviselőit, hogy ne csináljanak pártpolitikai kérdést a járványból. Magyar kutatók is részt vesznek a koronavírus elleni vakcina fejlesztésében. Kivezették a Jobbikos Szabó Balázst az Újpest-vasas röplabda mérkőzésről. A politikus társaival szabályellenes drapériákat akart kifeszíteni a lelátóra valamint a jó ízlést sértő rigmusokat skandáltak. A biztonsági szolgálat többször távozásra szólította fel Szabó Balázst, amit ő megtagadott. Ezt követően eltávolították a stadionból. Időközi polgármester-választást tartanak ma a Baranya megyei Teklafalu községben, mert a falu korábbi vezetője lemondott tisztségéről. Jelentősen megnőhet a Görögországba tartó migránsok száma - erre figyelmeztetett a török belügyminiszter. A tárcavezető szerint már 143 ezer bevándorló jutott Görögországba. Ezt Athén cáfolja. Újabb országokban jelent meg a koronavírus: Kolumbiában, Costa Ricán, Kambodzsában, Máltán, a Maldív-szigeteken és Paraguayban is diagnosztizálták az első eseteket. Kínán kívül már mintegy 90 országban jelent meg a kórokozó. Erősen emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában, vasárnap reggelig 104 embernél diagnosztizálták a vírust - közölte az osztrák egészségügyi tárca. Bulgáriában is megjelent az új koronavírus, bolgár egészségügyi illetékesek négy fertőzöttről adtak hírt. Csehországban már 26-ra emelkedett az új koronavírussal fertőzött személyek száma. A betegség eddig minden esetben enyhe lefolyású - közölte az egészségügyi tárca. Meghaladta a 800-at az új koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Németországban. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be. Spanyolország elismeri és köszöni azokat a "drasztikus" intézkedéseket, amelyeket Olaszország tesz a koronavírus-fertőzések megfékezése érdekében - közölte a spanyol egészségügyi miniszter. Negyvenkilenccel nőtt Iránban vasárnapra virradóra a koronavírusban elhunyt emberek száma az egészségügyi minisztérium bejelentése szerint, ezzel a járványnak már 194 halálos áldozata van a síita államban. Meghalt az első új koronavírussal fertőzött beteg a dél-amerikai kontinensen, az argentin egészségügyi hatóságok közlése szerint a 64 éves férfi aki egyebek között cukorbeteg volt - európai körútja során fertőződött meg. Meghaladta a hétezret az új koronavírus fertőzöttek száma Dél-Koreában, ahol 179 újabb megbetegedésről adtak hírt a hatóságok. A koronavírus fertőzöttjeihez és a betegeket kezelő orvosokhoz, ápolókhoz való közelségét hangoztatta Ferenc pápa, aki a járvány olaszországi terjedése miatt nem jelent meg személyesen a Szent Péter téren, hanem videokapcsolatban mondta el beszédét. Összeomlott egy karanténnak használt, többemeletes szálloda a délkelet-kínai Fucsien tartományban, a halottak száma 10-re emelkedett - közölte a kínai katasztrófavédelmi minisztérium. Korodi Attila parlamenti képviselő fölényes győzelmét hozta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség csíkszeredai előválasztása. Libanon nem tudja törleszteni a következő hét elején esedékes 1,2 milliárd dolláros eurokötvény-tartozását - közölte Hasszan Diab libanoni miniszterelnök. Megölték Kabulban a közép-afganisztáni Logar tartomány tanácsának egyik tagját, valamint két testőrét - közölték afgán rendőrségi források. Legalább harmincan életüket vesztették egy súlyos közúti balesetben Szíriában - jelentette a SANA szíriai állami hírügynökség. Az arab koalíció légicsapást mért a húszi lázadók Anszár Allah nevű mozgalmának állásaira a jemeni Szalíf kikötőben. Kenyában a hatóságok végeztek az al-Shabaab szomáliai terrorszervezet két feltételezett tagjával. Öten vesztették életüket lavinában vasárnap a felső-ausztriai Dachstein-hegységben. Ideiglenes szálláshelyen kényszerültek tölteni az éjszakát Vácott egy tízemeletes társasház lakói, mert a ház egyik lakásában gázrobbanás történt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Női kosárlabda Magyar Kupa: ZTE NKK - TFSE-MTK 94:75 Női kézilabda BL: Rosztov-Don (orosz) - FTC-Rail Cargo Hungaria 29:26 Labdarúgó NB I: Kaposvár - Mezőkövesd 0:4; Puskás Akadémia - MOL Fehérvár 1:4; Paks - Budapest Honvéd 0:0; Diósgyőr - Újpest 2:1; Debrecen - Kisvárda 1:0; ZTE - Ferencváros 1:1 Szilágyi Áron megnyerte a férfi kardozók luxembourgi világkupa-versenyét, Pusztai Liza pedig ezüstérmet szerzett a női kardozók athéni világkupáján. A magyar női labdarúgó-válogatott 4-0-ra nyert barátságos mérkőzésen Hongkong legjobbjai ellen. A Nemzetközi Jégkorong Szövetség döntése értelmében a koronavírus-járvány miatt a jövő évre halasztják a női jégkorong-világbajnokságot, amelyen - története során először - a magyar válogatott is szerepel. A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül rendezik meg a Forma-1-es idény második versenyét, a március 22-re kiírt Bahreini Nagydíjat - közölték a szervezők.