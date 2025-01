Golden Globe - Az Emilia Pérez és A brutalista nyerte a két filmes fődíjat

Megosztás itt:

A 2025-ös filmes díjszezont elindító hollywoodi ceremónián 27 filmes és televíziós kategória díjait adták át a Beverly Hilton Hotelben. A televíziós produkcióknál A sógun nyerte a legjobb drámasorozat trófeáját, a Hacks - A pénz beszél a legjobb vígjátéksorozatét szerezte meg.

A filmes mezőnyben a második világháború utáni Amerikában játszódó A brutalista című, három és fél órás dráma több fontos díjat is kapott: a legjobb filmdráma díja mellett Brady Corbet a legjobb rendezőnek járó Golden Globe-ot is átvehette, a film főszerepét alakító Adrien Brodyt pedig a drámai filmek legjobb színészi alakításáért díjazta a nemzetközi újságírókból álló testület.

A Budapesten forgatott A brutalistában Brody magyar építészt alakít, aki a második világháború után az Egyesült Államokban próbál új életet kezdeni.

"A karakter útja nagyon emlékeztet édesanyám és elődeim útjára, akik a háború borzalmai elől menekülve érkeztek ebbe a nagyszerű országba" - fogalmazott a díjat átvéve. Felidézte, hogy milyen sokat köszönhet édesanyjának és a nagyszüleinek, és hozzátette, hogy a filmmel nemcsak előttük, hanem mindazok előtt tiszteleg, akik bevándorlóként számos kihívással küzdöttek meg. "Remélem, hogy ez a mű felemel benneteket, és hangot ad nektek. Ezt a pillanatot örökre meg fogom őrizni" - ígérte a színész.

Brodyhoz hasonlóan a ceremónia számos további díjazottja, köztük A szer főszerepét alakító Demi Moore, az A Different Man főszereplője, Sebastian Stan, az Emilia Pérezben mellékszerepet játszó Zoe Saldana, valamint a brazil színésznő, Fernanda Torres (I'm Still Here), Jessica Gunning, a Szarvasbébi női mellékszereplője és A sógun sztárjai, Anna Sawai, Szanada Hirojuki, és Aszano Tadanobu is először kapták meg a Golden Globe-ot.

A két díjjal is elismert Brady Corbet a színpadon megjegyezte: mikor filmje elkészült, a hossza miatt arra figyelmeztették, hogy "senki sem fog rá elmenni, hogy megnézze". "A filmek nem léteznek filmkészítők nélkül. Kérem, támogassuk őket. Senki sem kér egy három és fél órás filmet egy század közepén élt tervezőről, de működik, gondoljanak bele" - intézte szavait a díjra jelölt többi filmrendezőhöz.

A Jacques Audiard rendezésében született Emilia Pérez, amely egy mexikói drogbáróról szól, aki nemet vált, szintén több díjat kapott az estén. A legjobb musical vagy vígjáték elismerése mellett a legjobb nem angol nyelvű film díját is megszerezte, Zoe Saldana pedig a musical vagy vígjáték mezőny legjobb női mellékszereplőjeként vehette át az Arany Glóbuszt.

Audiard, akinek szavait francia tolmács fordította a színpadon, arról beszélt, hogy "ha több nővér lenne a világon, talán a világ jobb hely lenne". "Remélem, hogy ezekben a nehéz időkben az Emilia Pérez fénysugár lesz azok számára, akik nem elég szerencsések ahhoz, hogy barátaik között olyan erős és szenvedélyes nőt tarthassanak számon, mint Karla Sofía Gascón" - utalt a film főszerepét alakító színésznőre.

Négy évtizedes pályafutása első színészi díját nyerte el a Golden Globe-on - mondta el a 62 éves Demi Moore, A szer című horrorfilm sztárja. Felidézte, hogy harminc éve egy producer azt mondta neki, hogy ő egy "popcornszínésznő", és ő elfogadta, hogy kasszasikerekben szerepel, amelyek sok bevételt hoztak, de elismerést nem. Ám A szerrel mindez megváltozott - hangsúlyozta.

A legkiemelkedőbb filmes kasszasikernek járó Golden Globe-díjat a Wicked című produkciónak ítélték oda. Jon M. Chu rendezőt a film két sztárja, Cynthia Erivo és Ariana Grande is elkísérte a színpadra.

"Egy olyan korban, amikor a pesszimizmus és a cinizmus uralja a bolygót, az hogy még mindig létre tudunk hozni olyan művészetet, amely az optimizmust hirdeti, megerősít és örömmel tölt el, ez mindannyiunk számára nagyon sokat jelent" - hangsúlyozta a rendező.

A Jesse Eisenberg rendezte Rokonszenvedés főszerepét alakító Kieran Culkin a filmes mezőny legjobb férfi mellékszereplőjeként kapott Golden Globe-ot. A színészt a tavalyi gálán az Utódlás című drámai tévésorozatban nyújtott alakításáért díjazták.

A legjobb filmes forgatókönyv díját a Konklávéért Peter Straughan nyerte el. Az eredeti filmzene díját Trent Reznor és Atticus Ross kapta a Challengersért. A legjobb eredeti filmdal pedig az El Mal lett az Emilia Pérez című filmből.

A televíziós kategóriák közül a legjobb limitált sorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm díját a Szarvasbébi vitte el.

A drámasorozatok színészi díjait Anna Sawai (A sógun), Szanada Hirojuki (A sógun), a vígjátéksorozatok színészi elismeréseit pedig Jean Smart (Hacks) és A mackó sztárja, Jeremy Allen White kapta.

A korábban már több Golden Globe-bal - köztük 1992-ben A bárányok hallgatnak című filmben nyújtott játékáért - elismert Jodie Foster ezúttal A törvény nevében (True Detective: Night Country) című sorozatért nyerte el legjobb női főszereplőnek járó díjat a limitált televíziós sorozat, antológiasorozat vagy tévéfilm kategóriában. A kategória színészi trófeáját Collin Farrellnek ítélték oda a Pingvin főszerepéért. A legjobb tévés stand-up előadás díját az Ali Wong: Single Lady című produkció nyerte el.

A legjobb animációs film kategóriájában az Áradás vitte el a díjat az Agymanók 2., az Egy csiga emlékiratai, a Moana 2., a Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl és A vad robot elől.

A díjátadó szezon előfutárának számító gálát az estén újabb és újabb csillogó ruhában megjelenő Nikki Glaser színésznő-komika vezette. Megnyitó monológjában számos sztárt célba vett, köztük volt Timothee Chalamet, aki barátnője, Kylie Jenner mellett foglalt helyet a vendégek között.

MTI