Friss dalokkal és megújult produkcióval tér vissza jövőre az IL VOLO Budapestre

Megosztás itt:

Alig egy hónapja fejezte be a világ legismertebb olasz triója, az IL VOLO, a szinte minden kontinenst érintő turnéját, melynek keretében hazánkba is ellátogattak, legutóbb pedig Los Angelesben Andrea Bocellivel közösen adták elő az O Sole Mio-t egy feledhetetlen koncerten. A Piero Barone, Ignazio Boschetto és Gianluca Ginoble alkotta IL VOLO régi ismerősként tér vissza Magyarországra, ahol már hatalmas a rajongótábora, idén és tavaly is telt ház előtt adtak koncertet.

Zenei fronton az IL VOLO továbbra sem áll meg, így a 2025-ös turné több újdonságot is tartogat a rajongók számára. Legutóbbi albumuk nemzetközi verziója, az Ad Astra öt új dallal bővült és december 6-án jelent meg. Emellett ugyanezen a napon vált elérhetővé új kislemezük, a Tra le onde, amely tökéletesen harmonizál a trió egyedi hangzásvilágával. Jövőre tehát egy friss produkcióval térnek vissza a hazai közönséghez. „Szinte már baráti kapcsolatot ápolunk a fiúkkal, ahogy ők is már jó ismerősként várják a hazai közönséget” – meséli Horváth Roland, az IL VOLO koncerteket immár négy országban is szervező Koncertpromo vezetője.

„A csapat, miután már jól ismeri a hazai rajongótábort, mindig a magyar közönségre szabva állítja össze repertoárját, ezt ígérték a jövő évi koncertjükkel kapcsolatban is” – tette hozzá a főszervező, aki elmondta, hogy a www.koncertpromo.hu oldalon már hozzá is juthatnak a jegyhez a rajongók.

Fotó: Shutterstock