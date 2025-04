Főszereplő lett a felívelő ágban lévő magyar animáció

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója arról is beszámolt a sajtónak, hogy az intézmény nemzetközileg is erősödő presztízse lehetővé tette, hogy kiemelkedő mértékben gyarapodjon a múzeum gyűjteménye.

Idén is világsztárok és a hazai élvonal a Budapest Parkban

Idén is számos világsztár, köztük Will Smith, a Biffy Clyro és a Queens of the Stone Age, valamint a hazai élvonal, például a Kiscsillag, a VHK, Geszti Péter és a Blahalouisiana ad koncertet a csütörtökön nyíló Budapest Parkban.