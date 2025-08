Forever Dance with the Stars címmel versenytánc-show látható a Margitszigeti Színházban

Megosztás itt:

Az előadássorozatot 2023-ban indította el Bán Teodóra, a teátrum igazgatója és művészeti vezetője. Elsőként a Tango with the Stars című előadást mutatták be, ezt követte a második évben a Párizsi éjszaka című zenés-táncos utazás Offenbach zenéjére, az idén pedig versenytánc-show és a köré font történet a produkció alapja - olvasható a színház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint írják, a versenyről, az életről, a szerelemről, a barátságról és a helytállásról szóló történetet a Blackpool Dance Festival eseményei inspirálták. A tíz versenytánc - az angol keringő, a bécsi keringő, a tangó, a slowfox, a quickstep, a szamba, a csacsacsa, a rumba, a paso doble és a jive - egy történetbe ágyazva, élő zenekari kísérettel látható kiemelkedő táncosok előadásában. A díszlet központi elemét jelentő forgószínpad a táncparkett eseményei mellett a kulisszák mögötti drámákba, szerelmekbe, konfliktusokba is bepillantást enged.

Az este közelebb hozza a nézőkhöz a versenytánc csillogó, titkokkal teli világát - emelik ki a közleményben.

Az előadásban fel is lépő Stana Alexandrát idézik, aki elmondta: a műsor nagy részét ő fogja össze, de a koreográfiához a táncosok is sokat hozzátesznek, a saját stílusukban, a saját karakterük szerint. A táncos-koreográfus kiemelte: a produkcióval elsősorban szórakoztatni szeretnék a nézőket, de cél az is, hogy beavassák, bevonják őket ebbe a varázslatos világba.

Az előadásban fellépő táncosok között van Stana Alexandra mellett Tóth Katica, Soós Luca, Szécsi Debóra, Sebesi Daniella, Gál Dalma, Suti András Zsolt, Hegyes Berci, Köcse György, Bátor Tamás, Burcsa Balázs és Szűcs Dávid. Az esten a standard versenytánc események slágerei hangzanak el a BJC Bigband előadásában, élőben.

Forrás: MTI

Fotó: bing.com