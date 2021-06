Fordulópont, kulturális újranyitás a Múzeumok Éjszakáján

Az újranyitás első nagyszabású, országos kulturális eseményére, a Múzeumok Éjszakájára a következő hétvégén kerül sor. Az idei a 19. alkalom, hogy Szent Iván éjéhez legközelebb eső szombaton, azaz az év legrövidebb éjszakáján a világjárvány okozta kényszerszünet után újra kinyitják kapuikat a múzeumok, és koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal és egyéb érdekességekkel várják az érdeklődőket. A Múzeumok Éjszakája az a program, amelyen a legtöbb kulturális intézmény vesz részt egyszerre: több mint 300 közgyűjtemény mintegy 1600 programot kínál országszerte. Látogatószámot tekintve is ez az ország legnépszerűbb kulturális programja: mintegy 400 ezer belépést regisztráltak 2019-ben összesítve a résztvevő intézmények.

Az eseményen részt vett L. Simon László múzeumi integráció előkészítéséért felelős miniszteri biztos, aki elmondta: a Múzeumok Éjszakája ráirányítja a figyelmet arra, hogy az emberek újra a múzeumok és kultúra felé forduljanak.

A rendezvényre a kulturális intézmények látogatására vonatkozó aktuális járványügyi szabályok érvényesek.

A programokról részletes információ a www.muzej.hu weboldalon található, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek az események, valamint mobil alkalmazás is rendelkezésre áll, amely „EVENT@HAND MUZEJ” címen tölthető le ingyenesen.

Kiemelt fontosságú esemény idén a Múzeumok Éjszakája, hiszen a világjárvány után ez lesz a legnagyobb országos kulturális rendezvény. Nagy változás ez kulturális és mindennapi életünkben is, éppen ezért lett az idei rendezvény fő témája a „fordulópont”, amely fogalom köré a legtöbb múzeum programja épül 2021-ben.

A mostani különleges évben három szenzációs ember is csatlakozott a program népszerűsítéséhez: Für Anikó, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész; Liu Shaolin Sándor, olimpiai, világ- és Európa-bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó; valamint Oláh Gergő, énekes, zeneszerző is a rendezvénysorozat mellé állt. Idén tavasszal több interaktív programon vettek részt azért, hogy a Múzeumok Éjszakáját ezen élmények alapján is ajánlhassák a vendégeknek. A látogatásokról filmek készültek, melyek a Múzéj Facebook-oldalán www.facebook.com/muzeumokejszakaja és az M5 csatornán is láthatóak a rendezvény napjáig.

Ebben az évben Budapesten a felnőtt karszalag még a tavalyelőttihez képest is kedvezményesebb áron váltható meg: 1500 forintért, míg a gyermek karszalagok darabja (érvényessége 6 és 18 éves kor között) 800 forintba kerül, 6 éves kor alatt pedig ingyenes a belépés a múzeumokba.

Idén viszont NEM érvényesek a karszalagok a budapesti tömegközlekedési eszközökön és nem lesznek Budapesten múzeumi körjáratok sem, a járványhelyzet következtében lerövidült szervezési idő miatt!

A karszalagok megvásárolhatók előzetesen online a jegymester.hu weboldalán, illetve a rendezvény napján a programban résztvevő budapesti múzeumokban. Vidéken a belépőjegyek az adott múzeumokban válthatók meg.

A Múzeumok Éjszakája fő szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma, kiemelt médiapartnere az MTVA és az Origo, szakmai partnere a SZTAKI.

Forrás: Múzeumok Éjszakája