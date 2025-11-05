Fontos tudnivalók a Sziget bérletekről

Megosztás itt:

Fontos tudni, hogy november 5-én délben zárul az előregisztráció a www.sziget.hu oldalon arra az akcióra, amivel a legolcsóbban lehet majd bérletet váltani a jövő évi Szigetre. A 48 órán át tartó kedvezményes akció november 7-én délben indul, és 9-én délig tart. Akik tehát élni akarnak ezzel a kedvezménnyel, azoknak érdemes mihamarabb regisztrálni, hogy le ne maradjanak a lehetőségről.

A kedvezményes akcióban a fesztivál teljes időszakára szóló 5 napos valamint a VIP bérletet, illetve a 21&U bérletet lehet most a legolcsóbban megvenni. Ez utóbbit azok vásárolhatják meg, akik a jövő évi Sziget kezdetéig nem töltik be a 22. életévüket.

Amint az már korábban kiderült, a Fővárosi Önkormányzattal kötött egyesség feltételeként a Sziget szervezői bevezetnek idén egy új bérlettípust is, ami diákigazolványhoz kötött félárú kedvezményt jelent majd. Ennek technikai részletei még kidolgozás alatt állnak, azonban a szervezők fontosnak tartották megjegyezni, hogy