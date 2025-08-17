Keresés

2025. 08. 17. Vasárnap Jácint napja
Folytatódnak az ingyenes koncertek a Tabánban, megnyílik a Mesterségek Ünnepe a Várban

2025. augusztus 17., vasárnap 07:23 | MTI

Vasárnap számos kiemelt programmal - közöttük a Retro Tabán újabb ingyenes koncertjeivel, a Panorama Classicallal és a Szabadrét Fesztivállal, valamint a Mesterségek Ünnepével is - várják az érdeklődőket a Szent István Nap rendezvénysorozat második napján - közölték a szervezők az MTI-vel.

A Retro Tabán vasárnap esti fő fellépője Szikora Robi és az R-GO lesz, előttük pedig Roy & Ádám, valamint a Ladánybene 27 áll színpadra.

A Panorama Classical ezúttal is a lágyabb dallamok kedvelőit szólítja meg: a Filozófusok kertjében először Fazekas Gergely tart Dalszerelőműhelyt, ahol Taylor Swift titkát boncolgatja, majd fellép a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar, interaktív gyerekműsort tart a Danubia Ütőegyüttes, és lesz Hangszersimogató is, középpontban a fúvósokkal.

A Szabadrét Fesztiválon ezúttal is déltől este 10-ig lehet szórakozni pokrócon ücsörögve vagy táncolva az Erzsébet téren: a zenéket egyebek mellett Meter Makto, Metha és Lotfi Begi keverik.

A Szentháromság téren és a Dísz téren is változatos programokkal, nemzetközi fellépőkkel és kiállítókkal várja a látogatókat a Mesterségek Ünnepe.

A Szent István Nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő www.szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

Fotó: A Korál együttes koncertje a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Retro Tabán zenei rendezvényen 2025. augusztus 16-án. MTI/Lakatos Péter

