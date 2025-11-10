Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

Megosztás itt:

Az emlékest során Eöri Szabó Zsolt fotóiból nyílik kiállítás, amely a legendás színművész pályáját és személyiségét idézi meg - közölte a színház hétfőn az MTI-vel.

A 18 órakor kezdődő kiállításmegnyitó után felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, amellyel a színház méltó módon kívánja megőrizni a művész emlékét és örökségét.

Az eseményen Blaskó Péter és Bodrogi Gyula színművész osztja meg személyes emlékeit, felidézve a színésznő pályájának meghatározó pillanatait.

Az emlékest zárásaként 19 órától lesz látható a Nemzeti Színházban a Körhinta című előadás, amely az 1955-ös, Törőcsik Mari és Soós Imre főszereplésével bemutatott film alapján készült.

"A Nemzeti Színház e különleges esttel szeretne tisztelegni Törőcsik Mari életműve és a magyar színjátszásra gyakorolt maradandó hatása előtt"

- olvasható a teátrum honlapján.

Az emlékest részletes programja a színház honlapján érhető el, a Körhinta című előadásról további információ a https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/korhinta linken olvasható.

Törőcsik Mari 1935. november 23-án született a Heves megyei Pélyen. A nemzet színésze és a nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja pályafutása alatt számtalan emlékezetes filmes és színházi szerepet játszott, alakításait több tucat díjjal ismerték el világszerte, a cannes-i és a Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztiválon is elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat. A színművész 2021. április 16-án hunyt el Szombathelyen.