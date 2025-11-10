Keresés

Kultúra

Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

2025. november 10., hétfő 20:29 | MTI
Nemzeti Színház Törőcsik Mari évforduló emlékest

Ünnepi programmal tisztelegnek Törőcsik Mari színművész emléke előtt november 16-án, vasárnap a Nemzeti Színházban: a színész születésének 90. évfordulója alkalmából fotókiállítás nyílik, majd felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, az emlékest zárásaként pedig a Körhinta című előadás lesz látható a nagyszínpadon.

  • Főhajtás Törőcsik Mari életműve előtt

Az emlékest során Eöri Szabó Zsolt fotóiból nyílik kiállítás, amely a legendás színművész pályáját és személyiségét idézi meg - közölte a színház hétfőn az MTI-vel.

A 18 órakor kezdődő kiállításmegnyitó után felavatják a Törőcsik Mari Díszpáholyt, amellyel a színház méltó módon kívánja megőrizni a művész emlékét és örökségét.

Az eseményen Blaskó Péter és Bodrogi Gyula színművész osztja meg személyes emlékeit, felidézve a színésznő pályájának meghatározó pillanatait.

Az emlékest zárásaként 19 órától lesz látható a Nemzeti Színházban a Körhinta című előadás, amely az 1955-ös, Törőcsik Mari és Soós Imre főszereplésével bemutatott film alapján készült.

"A Nemzeti Színház e különleges esttel szeretne tisztelegni Törőcsik Mari életműve és a magyar színjátszásra gyakorolt maradandó hatása előtt"

- olvasható a teátrum honlapján.

Az emlékest részletes programja a színház honlapján érhető el, a Körhinta című előadásról további információ a https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/korhinta linken olvasható.

Törőcsik Mari 1935. november 23-án született a Heves megyei Pélyen. A nemzet színésze és a nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja pályafutása alatt számtalan emlékezetes filmes és színházi szerepet játszott, alakításait több tucat díjjal ismerték el világszerte, a cannes-i és a Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztiválon is elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat. A színművész 2021. április 16-án hunyt el Szombathelyen.

 

 

Szijjártó Péter érkezik és új korszak jön a Budapest Honvéd életében

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter lett a Budapest Honvéd elnöke, a csapatnak pedig egy új szponzornak köszönhetően a következő négy évben több százmillió forintos nagyságrendben megnő a költségvetési mozgástere - jelentették be a futballklub rendezvényén hétfőn Budapesten.

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Cserhalmi György újra színpadon

Cserhalmi György újra színpadon

 Hosszú kihagyás után ismét színpadra lép Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész: Székfoglaló című önálló estjét november 13-án, csütörtökön mutatja be az Örkény István Színház.
