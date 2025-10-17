Keresés

2025. 10. 17. Péntek
Kultúra

Felfoghatatlan veszteség: elhunyt a KISS ikonikus gitárosa

2025. október 17., péntek 08:19 | MTI
elhunyt gyász Ace Frehley KISS

Elhunyt 74 éves korában csütörtökön New Jersey-ben Ace Frehley, a KISS együttes egykori gitárosa - közölte a zenész családja.

  • Felfoghatatlan veszteség: elhunyt a KISS ikonikus gitárosa

Frehley a közelmúltban elesett New Jersey-i lakásában - mondta el szóvivője, Lori Lousararian. Halálának pontos okáról azonban nem adtak ki tájékoztatást.

A zenész családja körében hunyt el.

"Halála hatalmas, szinte felfoghatatlan veszteség. Ace hihetetlen életművére visszatekintve emléke örökké élni fog!"

- írták a közleményben.

Frehley a KISS társalapítója volt 1973-ban Paul Stanley, Gene Simmons és Peter Criss társaságában. Az együttes hangzásvilága, különleges megjelenése és a pirotechnika, amelyet koncertjeiken alkalmaztak, nagy sikert aratott a hetvenes években.

A bandát a heavy metal előfutárának is tekintették.

Sok számuk, köztük a Rock and Roll All Nite és az Alive! koncertalbum rockklasszikussá vált. Mind a 26 albumuk aranylemez lett, legalább félmillió példányban kelt el az Egyesült Államokban.

Paul Daniel Frehley 1951. április 27-én született New Yorkban. Tinédzserként gitározott, és nagy hatással voltak rá a The Who és a Cream együttes koncertjei, ezért határozta el, hogy ezt a pályát választja. Számos zenekarban játszott, majd egy újsághirdetés hozta össze Simmonsszal, Stanleyvel és Criss-szel, akik gitárost kerestek.

A KISS minden tagjának megvolt a maga sajátos megjelenése. Frehleyt az arcára festett csillaggal Spaceman néven is emlegették.

A rockbandából 1982-ben lépett ki, hogy szólókarrierbe kezdjen. 1996-ban azonban egy időre visszatért az újra összeállt együtteshez.

Legutóbbi szólóalbuma 10,000 Volts címmel 2024-ben jelent meg.

"Ace Frehley halála mélyen megrázott minket. A zenekar legfontosabb, megalapozó korszakának nélkülözhetetlen és pótolhatatlan rockkatonája volt.

Mindig is a KISS örökségének része lesz. Együttérzünk Jeanette-tel, Monique-kal és mindazokkal, akik szerették őt, beleértve világszerte élő rajongóinkat is" - fogalmaztak közleményükben a KISS alapító tagjai.

Fotó: Shutterstock

