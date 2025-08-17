Fájdalmas veszteség érte a filmvilágot

Megosztás itt:

Az Oscar-díjra jelölt, Golden Globe-díjas színész halálhírét családja osztotta meg.

"Mind színészként, mind íróként rendkívüli életművet hagyott maga után, amely még évekig meg fogja érinteni és inspirálni fogja az embereket" - emlékezett Stampre családja.

Terence Stamp karrierjét a színpadon kezdte az 1960-as években, a filmvásznon 1962-ben jelent meg a Billy Budd című filmben, amelyért Oscar-díjra is jelölték. Olaszországban is dolgozott, például Pier Paolo Pasolini és Federico Fellini irányítása alatt.

Olyan alkotásokban tűnt fel, mint a Teoréma (1968), a Superman (1978), a Superman II. (1980), a Priscilla, a sivatag királynőjének kalandjai (1994), a Star Wars I. rész - Baljós árnyak (1999), a Wanted (2008), a Valkűr (2008) vagy a Sorsügynökség (2011).

Terence Stamp számos önéletrajzi könyvet írt, és egy regénye, valamint Elizabeth Buxtonnal közösen szakácskönyve is megjelent.

Fotó: Shutterstock