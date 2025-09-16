Európában a Pannonia ösztöndíj akár magasabb is, mint az Erasmus ösztöndíj volt

Megosztás itt:

Hankó Balázs: "Mi figyelünk a diákokra. Mert hogyha megkérdezzük a hallgatókat milyen ösztöndíjprogramot szeretnének? Rugalmas: Pannónia ösztöndíjprogram rugalmas. Néhány naptól több hét, szemeszter, egy év. Az ösztöndíj kérdése: itt előre megkapják , az utazás elején a fiatalok az ösztöndíjat, mi több, Európában az ösztöndíj akár magasabb is, mint az Erasmus ösztöndíj volt, Erasmussal 4 hónap Európában 900 ezer, egymillió, a Pannóniával 1,4 millió."