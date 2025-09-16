Keresés

Európában a Pannonia ösztöndíj akár magasabb is, mint az Erasmus ösztöndíj volt

2025. szeptember 16., kedd 15:00

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Pannónia ösztöndíjprogramról nyilatkozott röviden.

  • Európában a Pannonia ösztöndíj akár magasabb is, mint az Erasmus ösztöndíj volt

Hankó Balázs: "Mi figyelünk a diákokra. Mert hogyha megkérdezzük a hallgatókat milyen ösztöndíjprogramot szeretnének? Rugalmas: Pannónia ösztöndíjprogram rugalmas. Néhány naptól több hét, szemeszter, egy év. Az ösztöndíj kérdése: itt előre megkapják , az utazás elején a fiatalok az ösztöndíjat, mi több, Európában az ösztöndíj akár magasabb is, mint az Erasmus ösztöndíj volt, Erasmussal 4 hónap Európában 900 ezer, egymillió, a Pannóniával 1,4 millió."

Készültségben van a dróntámadás miatt Lengyelország

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Kiszivárgott: Zelenszkijék titkos akciót terveznek Magyarország ellen

Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

Meghalt a hollywoodi legenda, Robert Redford

 A színész és rendező olyan klasszikus filmekkel vált világhírűvé, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök vagy az Az elnök emberei, és a Sundance Filmfesztivál megalapításával az amerikai független film egyik legnagyobb támogatója lett.
