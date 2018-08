Európa legnagyobb kóser fesztiválja költözött be a Kazinczyba

Vasárnap az amúgy szombati ételről szólt minden Budapest belvárosában. A Hír TV a fesztiválra kilátogatóktól kérdezte, hogy miből van és mi az eredete a sóletnek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

- Izraeli és babból készül. 24 órán keresztül.

- Riporter: És mi az eredete azt tudják?

- Az az eredete, hogy szombaton nem dolgozunk, ezért pénteken már oda rakták és ezért 24 órán keresztül készül.



A zsidó vallás tiltja a szombati munkavégzést, így a főzést is. Ezért, hogy szombaton is kerüljön meleg étel az asztalra, már pénteken fel kell tenni a tűzre főni egy olyan ételt, ami nem ég oda és nem is romlik meg szombat estig.

A fesztivál egy másik vendége, akit szintén megkérdeztünk is pontosan tudta, hogy mik az összetevők. „Bab, libahús és gersli van benne” – sorolta. A magyar sólet valóban ebből áll össze. És persze a tojás sem hiányozhat. Mindenhol kígyózó sorokban várták, hogy megkóstolhassák a tradicionális zsidó ételt a 4. Sólet Fesztiválon.

„Nem csak egy zsidó étel, hanem egy kifejezetten magyar vagy közép-európai étel is. Úgyhogy ez egy jó étel ahhoz, hogy egy kicsit egymást jobban megismerjük, hogy leüljünk egy asztalnál és a zsidó kultúra, a magyar kultúra, illetve a környező országok kultúráit egy kicsit ötvözve jobban megismerkedjünk egymással” – fejtette ki Köves Slomó, Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija.

Egyébként ez Európa legnagyobb kóser fesztiválja: a Kazinczy utca 400 méter hosszú szakaszán 8 ezer adag iraki, marokkói, magyar, illetve izraeli sóletet főztek meg.

„Ezzel négyfajta ízvilágot mutatunk meg és azt is megmutatjuk, hogy a zsidóság egyrészt lojális a saját hagyományaihoz, hiszen mindenütt volt sólet, de ugyanakkor a külvilág hatása, a befogadó közeg hatása is ott van. Egyszerre vagyunk lojálisak a saját hagyományainkhoz és a befogadó közeghez” – árulta el a rabbi.

Vasárnap estig koncertek, gyermekfoglalkozások és a zsidó kultúrát bemutató programok várják a látogatókat.