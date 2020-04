Emmi: a PDSZ az érettségiből is politikai akciót csinál!

1834-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 16 krónikus beteg, ezzel 172 főre emelkedett az elhunytak száma, 231-en már gyógyultan távoztak a kórházból. A magyar katonák is aktívan részt vesznek a járvány elleni védekezésben - hangsúlyozta Ruszin Romulusz a Honvédelmi operatív törzs vezetőhelyettese. Az elmúlt napokban több mint százzal nőtt a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A kórházban ápolt betegek közel harmada az idős otthonokból került ki – közölte az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta: az ország 18 idős otthonának összesen 386 gondozottja pozitív beteg, közülük csaknem háromszázan részesülnek kórházi ellátásban. Mivel a főváros a Pesti úti idősotthon fenntartója, ezért az önkormányzatnak kellett volna gondoskodnia az ott lakók egészségügyi ellátásáról és védelméről egyaránt – hangsúlyozta Trombitás Kristóf publicista a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Karácsony Gergelynek tisztáznia kell, hogy a fővárosban a Pesti útin kívül van e még olyan idősotthon, ahol nincs orvosi ellátás - erre hívta fel a figyelmet a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán. Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött - írja a Magyar Nemzet. Egyetlen idősotthont sem hagyott magára a kormány - mondta a szociális államtitkár a Magyar Nemzetnek. A napilap arról ír, hogy a főpolgármester emellett a járványra hivatkozva évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, illetve növeli a Főpolgármesteri hivatal létszámát is. Karácsony Gergely főpolgármester nincs tisztában a saját feladataival sem – mondta Megadja Gábor eszmetörténész a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Orbán Viktor miniszterelnök a Budapesti Műszaki Egyetemen a hazai lélegeztetőgép-gyártás megindításának lehetőségeiről tájékozódott, és megtekintette a készülék prototípusát. Hatmillió maszk és hárommillió kesztyű érkezett Kínából Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megdöbbentő, hogy a járvány közepette is politikai akciókat űz a „balliberális elkötelezettségű" Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, és nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Megduplázódik a bölcsődei férőhelyek száma a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Törökszentmiklóson, a város 520 millió forintot nyert a Terület- és településfejlesztési operatív program pályázatán új intézmény építésére - közölte a város polgármestere. Nem változik a koronavírus-törvény, az Európai Parlamentben a járvány elleni küzdelemnél fontosabb volt a „furkósbot politika” – így reagált Dömötör Csaba államtitkára arra, hogy az EP megszavazta a Magyarországot és Lengyelországot elítélő állásfoglalást Az Európai Parlament által elfogadott állásfoglalásban ideológiai alapú támadások vannak Magyarországgal és Lengyelországgal szemben - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. A koronavírus-járvány idején az európai összefogás és az egységes cselekvés helyett ismét Magyarországot támadja az Európai Parlament - közölte az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint az EP által elfogadott állásfoglalás Magyarországgal kapcsolatban valótlan megállapításokat tartalmaz. Szlovákia az egyik legfontosabb külgazdasági partnere Magyarországnak, „velük van a leghosszabb határszakaszunk, velük dolgozunk jelenleg a legtöbb infrastrukturális összeköttetésen" - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az első negyedévben mintegy 9000 migránst észleltek a magyar-szerb, magyar-román és a magyar-horvát határszakaszon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 243 710-et, miközben világszerte 154 215-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 569 559-en épületek fel a betegségből. Ukrajnában szombatra, egy nap alatt az igazolt koronavírussal fertőzöttek száma 444 új esettel 5106-ra emelkedett, a betegségben elhunytaké pedig 8 újabb halálos áldozattal 133-ra. Az új típusú koronavírus-járvány lecsengését várják a nyugat-balkáni országok, a térség szakértői szerint május 4-e után lassan megkezdődhet az élet visszatérése a rendes kerékvágásba. Olaszországban egy nap alatt 575-tel emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, eddig összesen 22 745-en vesztették életüket a járvány következtében. Spanyolországban a SARS-CoV-2 vírust eddig több mint 188 ezer esetben mutatták ki a vizsgálatok, a fertőzés következtében 19 478-an vesztették életüket. Franciaországban az elmúlt 24 órában 761-gyel 18 681-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma. Az Egyesült Királyságban több mint 108 ezer dokumentált fertőzöttet regisztráltak, 14 576-an haltak meg a járvány következtében. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 79 ezret, a járvány következtében több mint 1700-an vesztették életüket. Kaliforniában a hivatalosan regisztráltnál jóval többen lehetnek koronavírussal fertőzöttek - állapította meg a Stanford Egyetem kutatócsoportjának tanulmánya. Donald Trump amerikai elnök a farmereknek és állattenyésztőknek nyújtandó 19 milliárd dolláros támogatást jelentett be. Megöltek egy férfit Budapesten, a Terézvárosban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Nyolcvankét embert kellett elővigyázatosságból kimenekíteni Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz miatt; a balesetben nem sérült meg senki. Kötelező lesz maszkot viselni a fővárosi tömegközlekedési eszközökön - a szigorítást, amely április 27-től lép életbe, Karácsony Gergely rendelte el. Két válogatott kézilabdázó, Tóth Gabriella és Kiss Nikolett az Érd csapatától a Siófok KC együtteséhez igazolt. Amennyiben addig nem fejlesztik ki a koronavírus elleni vakcinát, a tokiói olimpia és paralimpia 2021-es rendezése sem reális - véli az Edinburgh-i Egyetem közegészségügyi professzora, Devi Sridhar. Egy magyar vízilabdázónak - aki nem tagja a válogatottnak - pozitív lett a doppingtesztje – közölte a Magyar Antidopping Csoport.